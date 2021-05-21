https://ria.ru/20210521/pchely-1733231628.html

Энтомолог назвал причину сокращения численности пчел

Энтомолог назвал причину сокращения численности пчел - РИА Новости, 21.05.2021

Энтомолог назвал причину сокращения численности пчел

Сокращение численности пчел в мире происходит в том числе из-за паразитов, сказал РИА Новости энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:18

2021-05-21T08:18

2021-05-21T09:17

наука

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Сокращение численности пчел в мире происходит в том числе из-за паразитов, сказал РИА Новости энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.Международный день пчел отмечался 20 мая."Численность (пчел) продолжает сокращаться по всему миру. Среди причин ученые называют и использование пестицидов, и сокращение естественных местообитаний, а также увеличение численности паразитов. Так, пчеловоды в США отмечают, что основным фактором, ведущим к синдрому разрушения пчелиной семьи, являются клещи рода Varroa и вирус деформации крыла", - сказал Гомыранов.Он отметил, что в 2020 году ученые из Техасского университета в Остине в журнале Science нашли новый метод борьбы с этими паразитами. Они предложили заселять в кишечник медоносной пчелы генно-модифицированные штаммы бактерий Snodgrassella alvi. Такие бактерии стимулируют особый противовирусный механизм защиты - РНК-интерференцию и усиливают иммунный ответ по отношению к клещам."Еще одна частая причина гибели пчел - нозематоз, вызываемая микроспоридиями рода Nosema. Известно, что здоровые пчелы даже убивают больных сородичей. Однако, как показывает исследование команды биологов из США и Турции, опубликованное в журнале Royal Society Open Science в 2021 году, гораздо больший вред может оказать не сам паразит, а феромон тревоги, выделяемый больными насекомыми", - отметил Гомыранов.Ученый добавил, что у медоносных пчел различают два феромона тревоги. Один из них выделяют сторожевые пчелы и пчелы-фуражиры, чтобы отмечать посещенные цветы. Второй феромон пчелы выделяют, когда жалят врага, он призывает других особей к нападению. Позже выяснилось, что эти соединения пчелы используют для борьбы с паразитами. Ученые установили, что при заражении микроспоридиями Nosema, в улье повышается концентрация основного компонента феромона тревоги. Именно этот фактор может оказывать гораздо большее пагубное влияние на пчелиную семью, нежели сам вредитель.

https://ria.ru/20210520/pchely-1733104094.html

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россия, сколковский институт науки и технологий