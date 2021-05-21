https://ria.ru/20210521/pchely-1733231270.html

Зоолог рассказал о древних пчелах и их уникальных способностях

Зоолог рассказал о древних пчелах и их уникальных способностях - РИА Новости, 21.05.2021

Зоолог рассказал о древних пчелах и их уникальных способностях

Пчелы не только могут считать, но способны также и оценивать форму предметов, их можно "приучить" опылять нужные растения, повышая урожаи, рассказал РИА Новости РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T08:15

2021-05-21T08:15

2021-05-21T08:15

наука

сколковский институт науки и технологий

буэнос-айрес (город)

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Пчелы не только могут считать, но способны также и оценивать форму предметов, их можно "приучить" опылять нужные растения, повышая урожаи, рассказал РИА Новости энтомолог, сотрудник Сколтеха Илья Гомыранов.Всемирный день пчел отмечался 20 мая.Самая древняя пчела"Прошлый год преподнес нам уникальную находку чуть ли не самой древней пчелы, возрастом около 100 миллионов лет, большинство других окаменелостей датируется возрастом не старше 65 миллионов лет. Пчела Discoscapa apicula обитала в Меловом периоде и, по всей видимости, была уже палиноядной (питающейся пыльцой – ред.), так как среди волосков, покрывающих ее тело, была обнаружена и пыльца древних растений", - сказал Гомыранов.Он отметил, что рядом с пчелой в янтаре были найдены и другие насекомые – жучки-паразиты, которые и сегодня досаждают пчелам. Подобные находки, по его словам, позволяют не только узнавать больше о биоразнообразии прошлых эпох, но и, возможно, помогут пролить свет на эволюционный переход перепончатокрылых к питанию пыльцой.Язык пчелЗоолог напомнил, что в 1973 году за открытие языка танца и цветного зрения у медоносной пчелы немецкий зоолог Карл фон Фриш получил Нобелевскую премию в области медицины. Он отметил, что это, пожалуй, один из немногих, если даже не единственный язык животных, который люди смогли расшифровать."В поисках корма вылетают сразу не все пчелы из улья. Определенные особи-разведчики находят цветущие поля, которые порой находятся за несколько сотен метров от улья, и возвращаются назад к своим сородичам. После возвращения в улей с помощью специального танца пчела передает данные о местонахождении цветущих растений. Она говорит о направлении, расстоянии до него и количестве доступного в нем нектара", - рассказал Гомыранов.Он отметил, что танец пчелы состоит из двух основных стадий: во время первой тело пчелы совершает покачивающиеся движения из стороны в сторону, а на второй стадии пчела возвращается к исходной точке своего движения. Но возвращение происходит не просто так, а по восьмерке. Усредненная ориентация такой восьмерки по отношению к вертикали дает информацию о направлении на источник нектара, а продолжительность танца говорит о расстоянии до источника и количестве нектара в нем.Не только счетГомыранов рассказал, что после экспериментов Карла Фон Фриша пчелы стали чуть ли не любимым объектом для исследования их интеллектуальных способностей: ученым давно было известно о способности пчел оценивать количество тех или иных предметов, и встал вопрос, пользуются ли они привычным нам счетом."Исследование группы ученых из разных университетов, опубликованное в 2021 году в журнале Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences доказывает нам, что для количественной оценки пчелы используют, наряду с числами, и нечисловые (непрерывные) параметры, такие как форма, общая площадь и периметр", - уточнил Гомыранов.Больше урожаяЗоолог рассказал, что в конце 2020 года ученые из университета Буэнос-Айреса научились менять предпочтения у пчел, чтобы использовать их для увеличения урожая тех или иных сельскохозяйственных растений. Исследователи кормили пчел в улье пищей, обработанной синтетической смесью, которая была очень близкой по запаху к аромату соцветий подсолнечника."В результате такого питания пчелы запоминали вкус растения, а позже своим танцем чаще указывали сородичам путь на поля подсолнечников. Результативность опыления при подобном поведении увеличивалась в несколько раз, а урожайность растений выросла на 29-57%", - привел данные Гомыранов.

https://ria.ru/20201019/uley-1580154738.html

https://ria.ru/20210513/eynshteyn-1732120400.html

https://ria.ru/20210520/pchely-1733104094.html

https://ria.ru/20191128/1561691357.html

https://ria.ru/20200401/1569423338.html

буэнос-айрес (город)

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сколковский институт науки и технологий, буэнос-айрес (город)