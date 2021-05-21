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Шапка - Нижегородская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Нижегородская область
https://ria.ru/20210521/pamyatnik-1733378836.html
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове - РИА Новости, 21.05.2021
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове
Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:27
2021-05-21T18:28
саров
нижегородская область
андрей сахаров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Двадцать первого мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова."С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Автор проект - Борис Сергеев. Сахаров изображен молодым человеком в характерной для него позе - погруженным в размышления. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена в Санкт-Петербурге. Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира", - говорится в сообщении.В церемонии открытия памятника приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее глава Совета по правам человека президента РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что памятник академику Сахарову появится в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.
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саров, андрей сахаров

Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове

18:27 21.05.2021 (обновлено: 18:28 21.05.2021)
 
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской областиПамятник академику Сахарову в нижегородском Сарове
Памятник академику Сахарову в нижегородском Сарове - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото : пресс-служба правительства Нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Двадцать первого мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 16:40Нижегородская область
Никитин представил основные направления работы Нижегородского НОЦ
"С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Автор проект - Борис Сергеев. Сахаров изображен молодым человеком в характерной для него позе - погруженным в размышления. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена в Санкт-Петербурге. Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира", - говорится в сообщении.
В церемонии открытия памятника приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня мы вспоминаем и обсуждаем наследие замечательного ученого и мыслителя Андрея Дмитриевича Сахарова… В Сарове работают его соратники, ученики, последователи, здесь находится ядерный и интеллектуальный центр нашей страны. Жизнь и деятельность, научные достижения Андрея Сахарова навсегда остались частью истории Саровской земли, нашего региона. Сахаров наряду с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем является основателем российской атомной отрасли", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Ранее глава Совета по правам человека президента РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что памятник академику Сахарову появится в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.
 
Нижегородская областьСаровАндрей Сахаров
 
 
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