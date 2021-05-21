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Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове

Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове - РИА Новости, 21.05.2021

Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове

Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:27

2021-05-21T18:27

2021-05-21T18:28

саров

нижегородская область

андрей сахаров

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Двадцать первого мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова."С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Автор проект - Борис Сергеев. Сахаров изображен молодым человеком в характерной для него позе - погруженным в размышления. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена в Санкт-Петербурге. Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира", - говорится в сообщении.В церемонии открытия памятника приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее глава Совета по правам человека президента РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что памятник академику Сахарову появится в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.

https://ria.ru/20210520/napravleniya-1733161383.html

саров

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саров, андрей сахаров