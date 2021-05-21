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Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове - РИА Новости, 21.05.2021
Памятник академику Сахарову открыли в нижегородском Сарове
Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:27
2021-05-21T18:27
2021-05-21T18:28
саров
нижегородская область
андрей сахаров
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая – РИА Новости. Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову открыли в Сарове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Двадцать первого мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова."С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Автор проект - Борис Сергеев. Сахаров изображен молодым человеком в характерной для него позе - погруженным в размышления. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена в Санкт-Петербурге. Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира", - говорится в сообщении.В церемонии открытия памятника приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Ранее глава Совета по правам человека президента РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что памятник академику Сахарову появится в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.
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саров, андрей сахаров
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая – РИА Новости.
Памятник академику Академии наук СССР, трижды Герою Социалистического Труда, лауреату Нобелевской премии мира Андрею Сахарову
открыли в Сарове, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Двадцать первого мая исполняется 100 лет со дня рождения советского физика, общественного деятеля, правозащитника Андрея Сахарова.
"С инициативой создания монумента выступил Российский федеральный ядерный центр (РФЯЦ). Автор проект - Борис Сергеев. Сахаров изображен молодым человеком в характерной для него позе - погруженным в размышления. Бронзовая скульптура весом 2 тонны на гранитном постаменте и подиуме изготовлена в Санкт-Петербурге. Памятник расположен в городском сквере на проспекте Мира", - говорится в сообщении.
В церемонии открытия памятника приняли участие генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, президент РАН Александр Сергеев, директор Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков, почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН Радий Илькаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"Сегодня мы вспоминаем и обсуждаем наследие замечательного ученого и мыслителя Андрея Дмитриевича Сахарова… В Сарове работают его соратники, ученики, последователи, здесь находится ядерный и интеллектуальный центр нашей страны. Жизнь и деятельность, научные достижения Андрея Сахарова навсегда остались частью истории Саровской земли, нашего региона. Сахаров наряду с Курчатовым, Харитоном, Зельдовичем является основателем российской атомной отрасли", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Ранее глава Совета по правам человека президента РФ Валерий Фадеев сообщил РИА Новости, что памятник академику Сахарову появится в Москве, а к столетию знаменитого ученого и правозащитника в столице пройдет концерт и откроется выставка.