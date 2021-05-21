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Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы
Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы - РИА Новости, 21.05.2021
Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы
Память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого, сказал... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T19:11
2021-05-21T19:11
2021-05-21T19:11
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого, сказал замминистра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский в ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Он отметил, что при развитии цифрового коммуникационного пространства право на монопольное влияние и передачу информации государственными СМИ утрачивается. Информационными площадками становятся социальные сети, где позволено клеветой разрушать национальное прошлое. "В интернете идет подача "нужной" информации и управление ей, и результат сопоставим с военными действиями", - подчеркнул Бузовский. Замминистра указал на важную роль грамотной работы с государственными и частными информационными изданиями в информировании населения.Бузовский обратил внимание на важность совместной работы с российской стороной по выявлению и ограничению доступа к интернет-ресурсам, противоречащим нравственным устоям и искажающим исторический подвиг народа в годы войны.Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Воронюк в ходе дискуссии рассказал о патриотической работе с молодежью. По его словам, необходима максимальная вовлеченность молодых людей через личное участие в проектах. Он также отметил необходимость вкладывать средства в раскрутку собственных молодежных интернет-каналов.
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белоруссия, технологии, общество
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого, сказал замминистра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский в ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.
"Прошлое становится непредсказуемым. Противоборство за историческую память о солдатах второй мировой войны разворачивается, прежде всего, в цифровом пространстве. Мы являемся свидетелями грубой фальсификации исторических фактов. Основная борьба приобретает характер не только межнационального, но и глобального противоборства", - сказал Бузовский.
Он отметил, что при развитии цифрового коммуникационного пространства право на монопольное влияние и передачу информации государственными СМИ утрачивается. Информационными площадками становятся социальные сети, где позволено клеветой разрушать национальное прошлое. "В интернете идет подача "нужной" информации и управление ей, и результат сопоставим с военными действиями", - подчеркнул Бузовский.
Замминистра указал на важную роль грамотной работы с государственными и частными информационными изданиями в информировании населения.
"По результатам опроса, более 59% белорусов предпочитают получать информацию из социальных сетей и телевидения. Каждый второй опрошенный читает новости на информационных ресурсах в интернете, каждый третий - ведет мессенджеры или узнает информацию от родственников. Тем самым мы живем в эпоху авторства, которая влияет на все сферы жизни общества, в том числе и на исторические факты", - отметил он.
Бузовский обратил внимание на важность совместной работы с российской стороной по выявлению и ограничению доступа к интернет-ресурсам, противоречащим нравственным устоям и искажающим исторический подвиг народа в годы войны.
Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси
по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Воронюк в ходе дискуссии рассказал о патриотической работе с молодежью. По его словам, необходима максимальная вовлеченность молодых людей через личное участие в проектах.
"Главные задачи патриотической работы - закрепление за каждой организацией памятников, мемориалов и памятных мест Великой Отечественной войны. Работа должна быть круглогодичной. Вторая задача - максимальное общение с живыми свидетелями войны. Важной работой является вовлеченность в патриотическое движение семьи", - сообщил Воронюк.
Он также отметил необходимость вкладывать средства в раскрутку собственных молодежных интернет-каналов.