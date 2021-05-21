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Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы

Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы - РИА Новости, 21.05.2021

Бузовский: историческая память России и Беларуси становится полем борьбы

Память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого, сказал... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T19:11

2021-05-21T19:11

2021-05-21T19:11

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

технологии

общество

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Память о подвиге солдат в Великой Отечественной войне становится полем борьбы за право на интерпретацию общегосударственного национального прошлого, сказал замминистра информации Республики Беларусь Игорь Бузовский в ходе международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Он отметил, что при развитии цифрового коммуникационного пространства право на монопольное влияние и передачу информации государственными СМИ утрачивается. Информационными площадками становятся социальные сети, где позволено клеветой разрушать национальное прошлое. "В интернете идет подача "нужной" информации и управление ей, и результат сопоставим с военными действиями", - подчеркнул Бузовский. Замминистра указал на важную роль грамотной работы с государственными и частными информационными изданиями в информировании населения.Бузовский обратил внимание на важность совместной работы с российской стороной по выявлению и ограничению доступа к интернет-ресурсам, противоречащим нравственным устоям и искажающим исторический подвиг народа в годы войны.Член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Воронюк в ходе дискуссии рассказал о патриотической работе с молодежью. По его словам, необходима максимальная вовлеченность молодых людей через личное участие в проектах. Он также отметил необходимость вкладывать средства в раскрутку собственных молодежных интернет-каналов.

https://ria.ru/20210521/internet-1733377916.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, технологии, общество