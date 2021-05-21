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Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах
Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах - РИА Новости, 21.05.2021
Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах
В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, в том числе извне, заявила председатель комиссии Элла Памфилова. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T06:16
2021-05-21T10:29
россия
элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, в том числе извне, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.Она призвала законодателей более четко определить термин "иностранное вмешательство"."Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда", — сказала Памфилова в интервью "Известиям". Также, по ее словам, не исключены фейки. При этом глава комиссии считает, что "непосредственное физическое вмешательство" на этом этапе невозможно, зато прорабатываются все остальные сценарии.Памфилова добавила, что разного рода DDoS-атаки постоянно сопровождают избирательную систему России."Однако система ГАС "Выборы" автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там". Мы относимся к этому серьезно, но спокойно, и готовы им противодействовать", — заключила глава ЦИК.Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В третье воскресенье месяца пройдут региональные, муниципальные, а также выборы в Государственную думу восьмого созыва.
https://ria.ru/20210519/golosovanie-1732927648.html
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"Не допустить иностранного вмешательства" – Володин о выборах в Госдуму
Необходимо сделать все, чтобы не допустить попыток иностранного вмешательства в дела РФ во время выборов в сентябре, а такие попытки будут, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика

Памфилова заявила об угрозе провокаций на сентябрьских выборах

06:16 21.05.2021 (обновлено: 10:29 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В Центризбиркоме России ожидают провокаций на предстоящих в сентябре парламентских выборах, в том числе извне, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.
Она призвала законодателей более четко определить термин "иностранное вмешательство".
"Потому что это могут быть разные формы. Это может быть физическое вмешательство — к примеру, выведение из строя сайтов. А может быть и информационно-психологическое воздействие, пропаганда", — сказала Памфилова в интервью "Известиям". Также, по ее словам, не исключены фейки.
При этом глава комиссии считает, что "непосредственное физическое вмешательство" на этом этапе невозможно, зато прорабатываются все остальные сценарии.
Памфилова добавила, что разного рода DDoS-атаки постоянно сопровождают избирательную систему России.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
19 мая, 12:11
ЦИК отберет регионы для онлайн-голосования по итогам тренировки
"Однако система ГАС "Выборы" автономна и не зависит от глобальной Сети. Мы знаем, что будут провокации. Мы в целом представляем технологии, которые будут использоваться для "сноса" выборов. Уже есть такие примеры на выборах, которые проходят по стране каждые выходные. Пока эти технологии носят внутренний характер. Их осуществляют те, кто живет здесь, но служит тем, кто заказывает это "там". Мы относимся к этому серьезно, но спокойно, и готовы им противодействовать", — заключила глава ЦИК.
Единый день голосования в 2021 году назначен на 19 сентября. В третье воскресенье месяца пройдут региональные, муниципальные, а также выборы в Государственную думу восьмого созыва.
Интернет-голосование на выборах в Мосгордуму - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
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