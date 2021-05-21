https://ria.ru/20210521/otvetstvennost-1733315068.html

В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма

В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма - РИА Новости, 21.05.2021

В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма

Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова. Об этом он рассказал в эфире... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T15:22

2021-05-21T15:22

2021-05-21T16:04

россия

джон хербст

вооруженные силы украины

арсен аваков

дмитрий медведев

республика крым

сша

киев

в мире

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".Хербст уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной. Кроме того, США готовы организовать поставки оружия для ВСУ, добавил он.Ранее украинские политики неоднократно пытались обвинить другие страны в том, что Киев потерял контроль над Крымом. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму — договору, гарантирующему стране территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала. Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не нарушала меморандум в ситуации с Крымом. Он напомнил, что Москва исполняет свои обязательства, и указал, что "ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого".Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали документ 5 декабря 1994 года.

https://ria.ru/20210505/krym-1731200557.html

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731303998.html

россия

республика крым

сша

киев

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россия, джон хербст, вооруженные силы украины, арсен аваков, дмитрий медведев, республика крым, сша, киев, в мире