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В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма
В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма - РИА Новости, 21.05.2021
В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма
Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова. Об этом он рассказал в эфире... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T15:22
2021-05-21T16:04
россия
джон хербст
вооруженные силы украины
арсен аваков
дмитрий медведев
республика крым
сша
киев
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".Хербст уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной. Кроме того, США готовы организовать поставки оружия для ВСУ, добавил он.Ранее украинские политики неоднократно пытались обвинить другие страны в том, что Киев потерял контроль над Крымом. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму — договору, гарантирующему стране территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала. Дмитрий Медведев, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не нарушала меморандум в ситуации с Крымом. Он напомнил, что Москва исполняет свои обязательства, и указал, что "ни одно государство в мире не может гарантировать территориальную целостность другого".Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали документ 5 декабря 1994 года.
https://ria.ru/20210505/krym-1731200557.html
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россия, джон хербст, вооруженные силы украины, арсен аваков, дмитрий медведев, республика крым, сша, киев, в мире

В США отказались брать на себя ответственность за потерю Украиной Крыма

15:22 21.05.2021 (обновлено: 16:04 21.05.2021)
 
© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус
Вид на Капитолий в Вашингтоне из окна здания Кэннон-Хаус - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© AP Photo / Cliff Owen
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Бывший посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Вашингтон не несет ответственности за потерю Киевом Крымского полуострова. Об этом он рассказал в эфире телеканала "1+1".
"Мы никогда не брали обязательства защищать своими войсками территориальную целостность Украины", — подчеркнул дипломат.
Хербст уточнил, что Вашингтон продолжит поддерживать Киев и наложит санкции на Россию в случае вооруженного конфликта с Украиной. Кроме того, США готовы организовать поставки оружия для ВСУ, добавил он.
Ранее украинские политики неоднократно пытались обвинить другие страны в том, что Киев потерял контроль над Крымом. Так, глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Запад "вульгарно кинул" Киев с гарантиями безопасности по Будапештскому меморандуму — договору, гарантирующему стране территориальную целостность в обмен на передачу ядерного потенциала.
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Будапештский меморандум — международное соглашение о гарантиях безопасности в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Лидеры Украины, США, России и Великобритании подписали документ 5 декабря 1994 года.
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РоссияДжон ХербстВооруженные силы УкраиныАрсен АваковДмитрий МедведевРеспублика КрымСШАКиевВ мире
 
 
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