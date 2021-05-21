https://ria.ru/20210521/otchet-1733307431.html

Врио главы Тувы заслушал отчеты по реализации проектов соцэкономразвития

Врио главы Тувы заслушал отчеты по реализации проектов соцэкономразвития - РИА Новости, 21.05.2021

Врио главы Тувы заслушал отчеты по реализации проектов соцэкономразвития

Врио главы Тувы Владислав Ховалыг во время встречи с инвесторами заслушал отчеты по реализации значимых проектов в рамках индивидуальной программы... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:54

2021-05-21T14:54

2021-05-21T15:15

владислав ховалыг

россия

республика тыва

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733312824_0:112:1024:688_1920x0_80_0_0_e4ad4c1a4d88e4a59c8c4080c959e66e.jpg

КРАСНОЯРСК, 21 мая - РИА Новости. Врио главы Тувы Владислав Ховалыг во время встречи с инвесторами заслушал отчеты по реализации значимых проектов в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития республики, сообщает пресс-служба главы и правительства.Председателю правительства Тувы были представлены, в частности, отчеты по строительству санаторно-курортного комплекса "Чедер", фабрики по переработке дикоросов и лесоперерабатывающего комплекса с замкнутым циклом производства. Над этими проектами работают компании "Здравница Чедер", "Вавиол" и "Верба".Все три проекта входят в утвержденную правительством России индивидуальную программу социально-экономического развития Тувы, рассчитанную до 2024 года. Они стартовали в 2020 году и реализуются на условиях государственно-частного партнерства. В строительство курорта государство за все 5 лет вложит 807,53 миллиона рублей, в фабрику дикоросов – 70,7 миллиона, в лесоперерабатывающий комплекс - 252,5 миллиона.По данным минэкономики Тувы, со стороны государства финансовые обязательства по всем проектам выполняются - деньги инвесторам перечислены в срок и в оговоренных объемах. Так, на Чедере приступили к капитальному ремонту существующего здания бывшего санатория и автомобильной дороги. Ведется работа по технологическому присоединению к электросети, начато строительство котельной с тепловыми сетями, системы водоснабжения."Курорт планируется полностью запустить в 2023 году. Инвесторы заверили врио главы республики, что уже в этом строительном сезоне будет введено в эксплуатацию существующее здание, рассчитанное на 70 человек, а также построены шесть новых малоэтажных корпусов на 168 мест. Параллельно на площадке началось возведение металлокаркаса под аквапарк с бассейном", - сообщает пресс-служба.Создаваемый компанией "Вавиол" комплекс по переработке дикоросов фактически уже приступил к производству продукции. Пока объемы невелики – на 1,5 миллиона рублей в месяц, что составляет примерно 10% от проектной мощности. По плану предприятие должно выйти на нее к 2024 году. Предполагается, что к тому времени оно будет перерабатывать и производить не менее 30 тонн ягоды, 10 тонн меда, 10 тонн кедрового ореха, 30 тонн других дикоросов, а также разливать до 1000 декалитров минеральной воды.В настоящее время компания формирует в районах республики приемно-заготовительную сеть, которая позволит наладить сбор дикоросов и их хранение. Закуплено три передвижных приемных пункта, рассчитанных на перевозку 6 тонн ягоды, при перерабатывающем цехе построен холодильный склад на 150 тонн сырья.Компания "Верба", получившая контракт на организацию лесоперерабатывающего производства, заверила Ховалыга, что уже к 1 августа смонтирует и введет в эксплуатацию основное оборудование. С запуском производства на предприятии будут заняты более 70 человек. Уже через месяц руководство компании пообещало врио главы республики представить смонтированные станки и приобретенную технику в работе. Единственная просьба к правительству региона – ускорить перевод резервных лесов в эксплуатационные."Чем скорее это будет сделано, тем быстрее предприятие начнет производить продукцию, среди которой пиломатериал различных видов, включая востребованную на строительном рынке евровагонку и клееный брус. Причем, брус планируется выпускать девятиметровый – такого не производит сегодня ни один лесоперерабатывающий комбинат в Сибири", - отмечают в пресс-службе.Глава региона поручил минэкономики республики подготовить проекты решений, необходимых для устранения возникших у инвесторов проблем. "Особое внимание при этом должно быть уделено выполнению обязательств по созданию рабочих мест и трудоустройству жителей Тувы, подчеркнул он", - сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20210514/tuva-1732376976.html

https://ria.ru/20210426/rozhdaemost-1729951867.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав ховалыг, россия, республика тыва, экономика