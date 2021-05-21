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В московском метро опровергли сообщения о возгорании
В московском метро опровергли сообщения о возгорании - РИА Новости, 21.05.2021
В московском метро опровергли сообщения о возгорании
Сообщения о возгорании в вентиляционной шахте в московском метро на юге столицы не соответствуют действительности, движение на всех линиях подземки... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:35
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москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА , 21 мая - РИА Новости. Сообщения о возгорании в вентиляционной шахте в московском метро на юге столицы не соответствуют действительности, движение на всех линиях подземки осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.Ранее телеканал "360" сообщил, что на Кировоградской улице в Москве загорелась одна из шахт метро."Движение на всех линиях метро Москвы идет штатно. Информация о возгорании в вентиляционной шахте на юге Москвы не соответствует действительности",- сообщили в пресс-службе.
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москва, московский метрополитен, происшествия

В московском метро опровергли сообщения о возгорании

22:35 21.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДевушка на станции Московского метрополитена
Девушка на станции Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА , 21 мая - РИА Новости. Сообщения о возгорании в вентиляционной шахте в московском метро на юге столицы не соответствуют действительности, движение на всех линиях подземки осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.
Ранее телеканал "360" сообщил, что на Кировоградской улице в Москве загорелась одна из шахт метро.
"Движение на всех линиях метро Москвы идет штатно. Информация о возгорании в вентиляционной шахте на юге Москвы не соответствует действительности",- сообщили в пресс-службе.
Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов во время интервью - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 11:00
Максим Ликсутов: оплату "по лицу" планируем ввести в метро в этом году
 
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