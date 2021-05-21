https://ria.ru/20210521/oproverzhenie-1733406608.html

В московском метро опровергли сообщения о возгорании

В московском метро опровергли сообщения о возгорании - РИА Новости, 21.05.2021

В московском метро опровергли сообщения о возгорании

Сообщения о возгорании в вентиляционной шахте в московском метро на юге столицы не соответствуют действительности, движение на всех линиях подземки... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T22:35

2021-05-21T22:35

2021-05-21T22:35

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА , 21 мая - РИА Новости. Сообщения о возгорании в вентиляционной шахте в московском метро на юге столицы не соответствуют действительности, движение на всех линиях подземки осуществляется в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе метрополитена.Ранее телеканал "360" сообщил, что на Кировоградской улице в Москве загорелась одна из шахт метро."Движение на всех линиях метро Москвы идет штатно. Информация о возгорании в вентиляционной шахте на юге Москвы не соответствует действительности",- сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210514/liksutov-1732248819.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия