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В Пензе заложили первый камень в основание лаборатории онкоцентра

В Пензе заложили первый камень в основание лаборатории онкоцентра - РИА Новости, 21.05.2021

В Пензе заложили первый камень в основание лаборатории онкоцентра

Первый камень в основание лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера заложили в пятницу в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:14

2021-05-21T17:14

2021-05-21T18:01

пензенская область

инна святенко

олег мельниченко

андрей каприн

здоровье - общество

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ростех

пенза

пензенская область

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ПЕНЗА, 21 мая - РИА Новости. Первый камень в основание лабораторно-диагностического корпуса онкодиспансера заложили в пятницу в Пензе, сообщила пресс-служба правительства региона."В 2019 году… мы готовили постановление Совета Федерации вместе с правительством Пензенской области, одним из вопросов было строительство лабораторно-диагностического корпуса… Общими усилиями удалось решить вопрос, чтобы мы смогли уже в этом году начать работы по возведению объекта. Я понимаю, что это очень важно и необходимо. Это расширит возможности онкодиспансера и в конечном итоге позволит пензенцам получать качественную медицинскую помощь, поможет в борьбе с этим страшным заболеванием. Ради людей мы работаем", - цитирует слова врио губернатора Олега Мельниченко пресс-служба.Мельниченко на церемонии символической закладки камня с памятной табличкой о начале возведения лабораторно-диагностического корпуса отметил, что этот объект позволит вывести онкологическую службу региона на принципиально новый уровень развития.Председатель комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко на церемонии отметила, что новый лабораторно-диагностический корпус позволит выявлять различные виды заболеваний и оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь. В свою очередь генеральный директор ФГБУ "НМИЦ радиологии", главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн также заявил, что этот комплекс позволит региону повысить показатели качества оказания медицинской помощи онкобольным "с использованием самых современных методов диагностики и лечения".Ранее в правительстве региона сообщили, что компания "Швабе" (дочерняя компания "Ростеха") рассматривает возможность строительства лабораторно-диагностического комплекса на территории онкоцентра в Пензе. Планируется, что в состав нового корпуса войдут гематологический центр, дневной стационар, несколько лабораторий и отделений диагностики.В настоящее время на территории действующего онкодиспансера располагаются здание пансионата (корпус "А") 1992 года застройки, здания поликлиники (корпус "Б"), лечебно-диагностический корпус "В", здание стационара (корпус "Г") 1993 года застройки, а также радиологический корпус "М" 1996 года застройки. Все они оснащены современным оборудованием, ежегодно материальная база учреждения совершенствуется и обновляется.

https://ria.ru/20210521/penza-1733328236.html

https://ria.ru/20210521/sovfed-1733278045.html

пенза

пензенская область

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инна святенко, олег мельниченко, андрей каприн, здоровье - общество, совет федерации рф, ростех, пенза, пензенская область, общество