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В лицее в Березниках накануне нападения заменили охранника

В лицее в Березниках накануне нападения заменили охранника - РИА Новости, 21.05.2021

В лицее в Березниках накануне нападения заменили охранника

Проверку безопасности провели в школе в Березниках накануне нападения, были замечания к охраннику, сотрудника заменили, сообщила администрация Пермского края. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:43

2021-05-21T11:43

2021-05-21T11:43

нападение школьника на учительницу в пермском крае

березники

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Проверку безопасности провели в школе в Березниках накануне нападения, были замечания к охраннику, сотрудника заменили, сообщила администрация Пермского края.В пятницу учащийся лицея №1 в Березниках напал с ножом на преподавателя. Учительница с ранением в области шеи была доставлена в хирургический корпус Березниковской больницы - по информации минздрава, она находится в состоянии средней тяжести. Шестнадцатилетний ученик задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство."Накануне в школе была проведена проверка безопасности. По результатам проверки были замечания к работе охранника, сотрудник был заменён на следующий день", - сообщила краевая администрация в Telegram-канале.

https://ria.ru/20210521/shkola-1733262667.html

березники

пермский край

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Кадры задержания напавшего на учительницу в Березниках лицеиста На уроке физики между десятиклассником и учительницей произошёл конфликт. В итоге 16-летний Роман Д. достал нож и ранил в шею 74-летнюю Людмилу И. Учительница доставили в больницу в состоянии средней тяжести. 2021-05-21T11:43 true PT0M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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нападение школьника на учительницу в пермском крае, березники, пермский край, происшествия