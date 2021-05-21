https://ria.ru/20210521/okhotnik-1733224313.html

На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей

На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей - РИА Новости, 21.05.2021

На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей

Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на нем мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:17

2021-05-21T03:17

2021-05-21T10:02

чукотка

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на нем мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из которых выложена надпись "Чукотка 2021".Фото опубликовано в инстаграм-паблике Hunting_in_siberia. Надпись выложена из более чем сотни тушек убитых птиц. Фото также опубликовали в паблике "Доска позора Чукотки". Пользователи обоих пабликов оставляют негативные комментарии к фото. Коренные жители Чукотки в комментариях пишут, что, вероятно, так мог охотиться приезжий.По поручению прокурора региона проводится проверка сведений, опубликованных в соцсетях.Результаты процессуальной проверки поставлены прокурором округа на контроль.

https://ria.ru/20210512/okhota-1731991576.html

чукотка

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чукотка, происшествия