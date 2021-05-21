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На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей
На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей - РИА Новости, 21.05.2021
На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей
Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на нем мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T03:17
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чукотка
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на нем мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из которых выложена надпись "Чукотка 2021".Фото опубликовано в инстаграм-паблике Hunting_in_siberia. Надпись выложена из более чем сотни тушек убитых птиц. Фото также опубликовали в паблике "Доска позора Чукотки". Пользователи обоих пабликов оставляют негативные комментарии к фото. Коренные жители Чукотки в комментариях пишут, что, вероятно, так мог охотиться приезжий.По поручению прокурора региона проводится проверка сведений, опубликованных в соцсетях.Результаты процессуальной проверки поставлены прокурором округа на контроль.
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чукотка, происшествия

На Чукотке охотник снялся на фоне надписи из сотни убитых гусей

03:17 21.05.2021 (обновлено: 10:02 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГуси
Гуси - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая — РИА Новости. Полиция по поручению прокурора Чукотки начала проверку после публикации в соцсетях фото, на нем мужчина стоит на фоне множества убитых на охоте гусей, из которых выложена надпись "Чукотка 2021".
Фото опубликовано в инстаграм-паблике Hunting_in_siberia. Надпись выложена из более чем сотни тушек убитых птиц. Фото также опубликовали в паблике "Доска позора Чукотки". Пользователи обоих пабликов оставляют негативные комментарии к фото. Коренные жители Чукотки в комментариях пишут, что, вероятно, так мог охотиться приезжий.

"Установлено, что 20 мая в социальных сетях размещена информация о результатах охоты на птиц, сообщающая о возможных нарушениях требований законодательства. По поручению прокурора региона Константина Прохорова указанная информация направлена начальнику УМВД России по Чукотскому автономному округу для проведения проверки о наличии в действиях неустановленных лиц признаков состава преступления, предусмотренного ст. 258 УК России ("Незаконная охота")", — сообщает прокуратура Чукотки.

По поручению прокурора региона проводится проверка сведений, опубликованных в соцсетях.
Результаты процессуальной проверки поставлены прокурором округа на контроль.
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