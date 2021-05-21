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Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное
Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное - РИА Новости, 21.05.2021
Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное
Очное образование в России, безусловно, останется, дистанционное его никогда не заменит, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:12
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россия
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общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Очное образование в России, безусловно, останется, дистанционное его никогда не заменит, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.В интервью телеканалу RTVI Фальков утвердительно ответил на вопрос, сохранится ли очное образование. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос, не заменит ли никогда дистанционное образование очное.
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навигатор абитуриента, россия, валерий фальков, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), общество

Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное

16:12 21.05.2021 (обновлено: 16:14 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтуденты во время лекции в аудитории МГУ
Студенты во время лекции в аудитории МГУ - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Очное образование в России, безусловно, останется, дистанционное его никогда не заменит, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В интервью телеканалу RTVI Фальков утвердительно ответил на вопрос, сохранится ли очное образование. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос, не заменит ли никогда дистанционное образование очное.
Абитуриентка в Московском Государственном Университете имени М.В. Ломоносов - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 15:51
Фальков рассказал об особенностях приема в вузы в этом году

Да. Очное образование, безусловно, останется, но чем дальше, тем больше надо понимать, что у людей разные запросы. Нельзя смотреть с позиции только какой-то универсальной. Потому что у нас высшее образование сегодня получают и те, кто окончил школу, и те, кто поучился в колледжах, и, как вы говорите, те, кто когда-то получил высшее образование, может быть, в девяностые или в нулевые, заочно получил, и не всегда качественное образование, но сегодня он пересматривает свою жизненную траекторию и в условиях, когда, как вы говорите, идет слом, он может прийти и поучиться, это время очень хорошее, вновь очно поучиться на новую специальность или направление.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков во время брифинга в Доме правительства РФ
Валерий Фальков
министр науки и высшего образования России
 
Навигатор абитуриентаРоссияВалерий ФальковМинистерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)Общество
 
 
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