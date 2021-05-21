Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное

Да. Очное образование, безусловно, останется, но чем дальше, тем больше надо понимать, что у людей разные запросы. Нельзя смотреть с позиции только какой-то универсальной. Потому что у нас высшее образование сегодня получают и те, кто окончил школу, и те, кто поучился в колледжах, и, как вы говорите, те, кто когда-то получил высшее образование, может быть, в девяностые или в нулевые, заочно получил, и не всегда качественное образование, но сегодня он пересматривает свою жизненную траекторию и в условиях, когда, как вы говорите, идет слом, он может прийти и поучиться, это время очень хорошее, вновь очно поучиться на новую специальность или направление.