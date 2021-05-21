Фальков заверил, что дистанционное образование никогда не заменит очное
16:12 21.05.2021 (обновлено: 16:14 21.05.2021)
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Очное образование в России, безусловно, останется, дистанционное его никогда не заменит, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В интервью телеканалу RTVI Фальков утвердительно ответил на вопрос, сохранится ли очное образование. "Да", - сказал он, отвечая на вопрос, не заменит ли никогда дистанционное образование очное.
Да. Очное образование, безусловно, останется, но чем дальше, тем больше надо понимать, что у людей разные запросы. Нельзя смотреть с позиции только какой-то универсальной. Потому что у нас высшее образование сегодня получают и те, кто окончил школу, и те, кто поучился в колледжах, и, как вы говорите, те, кто когда-то получил высшее образование, может быть, в девяностые или в нулевые, заочно получил, и не всегда качественное образование, но сегодня он пересматривает свою жизненную траекторию и в условиях, когда, как вы говорите, идет слом, он может прийти и поучиться, это время очень хорошее, вновь очно поучиться на новую специальность или направление.