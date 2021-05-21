https://ria.ru/20210521/niderlandy-1733259430.html

Суд в Нидерландах опросил российских экспертов по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах опросил российских экспертов по делу о крушении MH17 - РИА Новости, 21.05.2021

Суд в Нидерландах опросил российских экспертов по делу о крушении MH17

Суд в Нидерландах провел совместный опрос экспертов "Алмаз-Антея" и голландских экспертов по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году, сообщил на... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:22

2021-05-21T11:22

2021-05-21T14:52

mh17. расследование

концерн пво "алмаз-антей"

нидерланды

в мире

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ПАРИЖ, 21 мая — РИА Новости, Анастасия Иванова. Суд в Нидерландах провел совместный опрос экспертов "Алмаз-Антея" и голландских экспертов по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в 2014 году, сообщил на слушаниях в пятницу председательствующий судья Хендрик Стинхейс.Судебные слушания в рамках предварительного судопроизводства возобновились 21 мая в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол. Трансляция заседания ведется на сайте суда."Суд ранее опросил экспертов из Аэрокосмического центра Нидерландов, Королевской военной академии Бельгии и российского "Алмаз-Антея" по отдельности, теперь они были опрошены вместе", — сказал судья на слушании.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством Генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС России из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД России заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210420/zapis-1729039835.html

https://ria.ru/20210209/mh17-1596667079.html

https://ria.ru/20201125/rassledovanie-1586294780.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

mh17. расследование, концерн пво "алмаз-антей", нидерланды, в мире