https://ria.ru/20210521/narusheniya-1733235628.html

В 33 ресторанах "Макдоналдс" в Москве выявили нарушения

В 33 ресторанах "Макдоналдс" в Москве выявили нарушения - РИА Новости, 21.05.2021

В 33 ресторанах "Макдоналдс" в Москве выявили нарушения

Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов "Макдоналдс" в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:10

2021-05-21T09:10

2021-05-21T09:10

распространение коронавируса

макдоналдс

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве выявило нарушения санитарно-противоэпидемических мероприятий в более чем трети проверенных ресторанов "Макдоналдс" в столице, составлено 33 протокола о нарушениях, два ресторана опечатаны, сообщается на сайте ведомства.Отмечается, что за период с 17 по 19 мая специалистами управления Роспотребнадзора по Москве с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий в местах массового скопления людей были проведены мониторинговые обследования ресторанов "Макдоналдс". Было проверено 83 предприятия на территории всех административных округов столицы, в том числе 48 объектов юридического лица ООО "Макдоналдс" и 35 - "ЗАО "Москва-Макдоналдс"."Из проверенных предприятий 33 ресторана работали с нарушениями противоэпидемического режима в условиях сохраняющейся угрозы распространения новой коронавирусной инфекции",- говорится в сообщении.Среди нарушений были отмечены: не обеспечен контроль за соблюдением социальной дистанции на входе, при обслуживании и посадке посетителей; не осуществляется входной контроль с проведением термометрии и наличия у посетителей масок и перчаток, при их отсутствии средства индивидуальной защиты не предлагаются; не обеспечена периодичность термометрии работников в течение рабочей смены, сотрудники ресторанов осуществляют должностные обязанности со спущенной маской, без перчаток; не осуществляется контроль за соблюдением периодичности уборки и дезинфекции помещений и контактных поверхностей, за обработкой столов после каждого посетителя, на столах остатки пищевой продукции, грязь.Также отмечается, что отсутствуют санитайзеры и дезинфицирующие салфетки для посетителей, нет необходимого запаса дезинфицирующих средств, нарушается режим приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств. Помимо этого, в ресторанах-нарушителях не представлены документы, подтверждающие проведение работ по дезинфекции систем вентиляции ресторанов с указанием метода обработки, примененного дезинфицирующего средства, концентрации раствора и времени экспозиции, не организован централизованный сбор использованных СИЗ и не представлена информация о количестве работников предприятия, переболевших и вакцинированных от COVID-19."По фактам выявленных нарушений составлено 33 протокола об административных правонарушениях в отношении юридических лиц, в том числе за многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований составлено 2 протокола о временном запрете деятельности ресторанов ООО "Макдоналдс" (ул. Хабаровская, д.15, стр.1) и ЗАО "Москва-Макдоналдс" (ул. Зеленодольская, д.38). Указанные предприятия общественного питания опечатаны, материалы направлены в суд", - говорится в сообщении.Также отмечается, что по итогам проведенного мониторинга 20 мая руководителем управления Роспотребнадзора по Москве по инициативе генерального директора "Макдоналдс Россия" проведено совещание, на котором подробно были разобраны все случаи допущенных нарушений и даны предложения по их незамедлительному устранению.

https://ria.ru/20200826/eda-1576313564.html

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москва

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макдоналдс, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество