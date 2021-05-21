https://ria.ru/20210521/napadenie-1733249281.html
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае - РИА Новости, 21.05.2021
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:36
2021-05-21T10:36
2021-05-21T10:40
березники
пермский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733245426_0:0:1052:591_1920x0_80_0_0_6f1773d517923f0fed80715b49cdfa17.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. На кадрах, снятых из класса, видно большое скопление людей на месте происшествия, а также бригаду скорой помощи. Все активно обсуждают случившееся.По предварительным данным МВД, ученик был вооружен ножом, его задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
https://ria.ru/20210519/ugroza-1732959643.html
березники
пермский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733245426_3:0:791:591_1920x0_80_0_0_14efa539abc6ad4f51592bc8fc235045.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
березники, пермский край, происшествия