https://ria.ru/20210521/napadenie-1733249281.html

Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае

Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае - РИА Новости, 21.05.2021

Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае

РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:36

2021-05-21T10:36

2021-05-21T10:40

березники

пермский край

происшествия

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. На кадрах, снятых из класса, видно большое скопление людей на месте происшествия, а также бригаду скорой помощи. Все активно обсуждают случившееся.По предварительным данным МВД, ученик был вооружен ножом, его задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

https://ria.ru/20210519/ugroza-1732959643.html

березники

пермский край

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2021

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березники, пермский край, происшествия