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Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае - РИА Новости, 21.05.2021
Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае
РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:36
2021-05-21T10:40
березники
пермский край
происшествия
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя. На кадрах, снятых из класса, видно большое скопление людей на месте происшествия, а также бригаду скорой помощи. Все активно обсуждают случившееся.По предварительным данным МВД, ученик был вооружен ножом, его задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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березники, пермский край, происшествия

Опубликовано видео с места нападения на учителя в Пермском крае

10:36 21.05.2021 (обновлено: 10:40 21.05.2021)
 
© Фото очевидца, опубликованное на странице "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)" во ВКонтактеСитуация у школы в Березниках
Ситуация у школы в Березниках - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Фото очевидца, опубликованное на странице "ПЕРМЯКИ (Подслушано Пермь)" во ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. РЕН ТВ показал видео из лицея № 1 города Березники Пермского края, где учащийся напал на преподавателя.
На кадрах, снятых из класса, видно большое скопление людей на месте происшествия, а также бригаду скорой помощи. Все активно обсуждают случившееся.
По предварительным данным МВД, ученик был вооружен ножом, его задержали. Педагога госпитализировали с ранением шеи. На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.
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