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В Пермском крае лицеист напал на учителя

В Пермском крае лицеист напал на учителя - РИА Новости, 21.05.2021

В Пермском крае лицеист напал на учителя

В городе Березники Пермского края школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:57

2021-05-21T09:57

2021-05-21T10:34

гумвд

березники

происшествия

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ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. В городе Березники Пермского края школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД.Инцидент произошел в лицее № 1. По предварительным данным, у учащегося был нож.Атаковавшего задержали, педагогу оказывают помощь. Ее госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время учительницу доставят на вертолете в пермскую клинику.На месте работает следственно-оперативная группа.

березники

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, березники, происшествия