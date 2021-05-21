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В Пермском крае лицеист напал на учителя
В Пермском крае лицеист напал на учителя - РИА Новости, 21.05.2021
В Пермском крае лицеист напал на учителя
В городе Березники Пермского края школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:57
2021-05-21T09:57
2021-05-21T10:34
гумвд
березники
происшествия
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ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости. В городе Березники Пермского края школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД.Инцидент произошел в лицее № 1. По предварительным данным, у учащегося был нож.Атаковавшего задержали, педагогу оказывают помощь. Ее госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести. В ближайшее время учительницу доставят на вертолете в пермскую клинику.На месте работает следственно-оперативная группа.
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гумвд, березники, происшествия
ПЕРМЬ, 21 мая — РИА Новости.
В городе Березники Пермского края
школьник напал на учительницу, сообщили РИА Новости в ГУМВД
.
Инцидент произошел в лицее № 1. По предварительным данным, у учащегося был нож.
Атаковавшего задержали, педагогу оказывают помощь. Ее госпитализировали с ранением шеи в состоянии средней степени тяжести.
В ближайшее время учительницу доставят на вертолете в пермскую клинику.
На месте работает следственно-оперативная группа.