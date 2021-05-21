https://ria.ru/20210521/murashko-1733238103.html
Мурашко рассказал о планах по диспансеризации
Мурашко рассказал о планах по диспансеризации - РИА Новости, 21.05.2021
Мурашко рассказал о планах по диспансеризации
Диспансеризацию и профилактические осмотры к настоящему моменту восстановили полностью 83 субъекта России, в этом году по плану их должны пройти 33,2 миллиона... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:32
2021-05-21T09:32
2021-05-21T09:49
михаил мурашко
здоровье - общество
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Диспансеризацию и профилактические осмотры к настоящему моменту восстановили полностью 83 субъекта России, в этом году по плану их должны пройти 33,2 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 21 апреля заявил, что необходимо расширить программу диспансеризации и запустить ее в полном объеме с 1 июля 2021 года."В этом году диспансеризацией и профилактическими осмотрами должно быть охвачено 33,2 миллиона граждан. С начала 2021 года их прошли 9,5 миллиона человек. В прошлом году в связи с пандемией проведение профилактических мероприятий приостанавливалось, но к настоящему моменту в 83 субъектах Российской Федерации они восстановлены",- сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба Минздрава России.
https://ria.ru/20210505/mishustin-1731174101.html
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михаил мурашко, здоровье - общество, владимир путин, россия, общество