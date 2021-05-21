https://ria.ru/20210521/mukhin-1733375084.html

Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам

Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам - РИА Новости, 21.05.2021

Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам

Формы воздействия извне на политические системы России и Белоруссии будут меняться, и необходимо не только быть готовыми к оперативному мониторингу этих... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:19

2021-05-21T18:19

2021-05-21T18:20

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

алексей мухин

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Формы воздействия извне на политические системы России и Белоруссии будут меняться, и необходимо не только быть готовыми к оперативному мониторингу этих изменений, но и заранее вырабатывать систему противодействия внешним угрозам, считает гендиректор Центра политической информации, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Мухин. Мухин выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня". Эксперт отметил необходимость скоординировать шаги по противодействию попыткам нарушить конституционный процесс в наших странах."Думаю, как раз парламентские институции могут это сделать в полной мере. Необходимо также синхронизировать работу комиссий Госдумы и Совета Федерации по предотвращению вмешательства иностранных государств в России и соответствующих структур – в Белоруссии. Это общение должно быть регулярным", - убежден Мухин.Он отметил, что формы воздействия на политические системы России и Белоруссии будут постоянно меняться, и реагировать на эти изменения нужно оперативно. "Мы должны быть готовы не только к мониторингу того, как они меняются, но и заранее, с помощью спецслужб, экспертного сообщества вырабатывать форму противодействия. В том числе, давать ответы гражданскому обществу наших государств на поставленные вопросы, вызовы и угрозы", - сказал Мухин.По его словам, санкционный режим, который устанавливается США и ЕС в отношении наших стран – "это надолго". "Но противостояние – это некоторая определенность. Думаю, это поможет нам совершенствоваться, меняться, и очень важно, чтобы политические системы в условиях внешнего воздействия не застывали. Не надо бояться перемен", - призвал эксперт.

https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html

https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, алексей мухин, белоруссия