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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/mukhin-1733375084.html
Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам
Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам - РИА Новости, 21.05.2021
Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам
Формы воздействия извне на политические системы России и Белоруссии будут меняться, и необходимо не только быть готовыми к оперативному мониторингу этих... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T18:19
2021-05-21T18:20
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
алексей мухин
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Формы воздействия извне на политические системы России и Белоруссии будут меняться, и необходимо не только быть готовыми к оперативному мониторингу этих изменений, но и заранее вырабатывать систему противодействия внешним угрозам, считает гендиректор Центра политической информации, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Мухин. Мухин выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня". Эксперт отметил необходимость скоординировать шаги по противодействию попыткам нарушить конституционный процесс в наших странах."Думаю, как раз парламентские институции могут это сделать в полной мере. Необходимо также синхронизировать работу комиссий Госдумы и Совета Федерации по предотвращению вмешательства иностранных государств в России и соответствующих структур – в Белоруссии. Это общение должно быть регулярным", - убежден Мухин.Он отметил, что формы воздействия на политические системы России и Белоруссии будут постоянно меняться, и реагировать на эти изменения нужно оперативно. "Мы должны быть готовы не только к мониторингу того, как они меняются, но и заранее, с помощью спецслужб, экспертного сообщества вырабатывать форму противодействия. В том числе, давать ответы гражданскому обществу наших государств на поставленные вопросы, вызовы и угрозы", - сказал Мухин.По его словам, санкционный режим, который устанавливается США и ЕС в отношении наших стран – "это надолго". "Но противостояние – это некоторая определенность. Думаю, это поможет нам совершенствоваться, меняться, и очень важно, чтобы политические системы в условиях внешнего воздействия не застывали. Не надо бояться перемен", - призвал эксперт.
https://ria.ru/20210521/turov-1733297470.html
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россия, алексей мухин, белоруссия

Мухин: Союзному государству нужна система противодействия внешним угрозам

18:19 21.05.2021 (обновлено: 18:20 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДиректор Центра политической информации Алексей Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Формы воздействия извне на политические системы России и Белоруссии будут меняться, и необходимо не только быть готовыми к оперативному мониторингу этих изменений, но и заранее вырабатывать систему противодействия внешним угрозам, считает гендиректор Центра политической информации, эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай" Алексей Мухин.
Мухин выступил в рамках международной онлайн-конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства", прошедшей на площадке МИА "Россия сегодня".
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Эксперт отметил необходимость скоординировать шаги по противодействию попыткам нарушить конституционный процесс в наших странах.
"Думаю, как раз парламентские институции могут это сделать в полной мере. Необходимо также синхронизировать работу комиссий Госдумы и Совета Федерации по предотвращению вмешательства иностранных государств в России и соответствующих структур – в Белоруссии. Это общение должно быть регулярным", - убежден Мухин.
Он отметил, что формы воздействия на политические системы России и Белоруссии будут постоянно меняться, и реагировать на эти изменения нужно оперативно.
"Мы должны быть готовы не только к мониторингу того, как они меняются, но и заранее, с помощью спецслужб, экспертного сообщества вырабатывать форму противодействия. В том числе, давать ответы гражданскому обществу наших государств на поставленные вопросы, вызовы и угрозы", - сказал Мухин.
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По его словам, санкционный режим, который устанавливается США и ЕС в отношении наших стран – "это надолго". "Но противостояние – это некоторая определенность. Думаю, это поможет нам совершенствоваться, меняться, и очень важно, чтобы политические системы в условиях внешнего воздействия не застывали. Не надо бояться перемен", - призвал эксперт.
При этом он призвал обратить внимание на появление новых политических партий, "потому что наши оппоненты вплотную занимаются попытками партийного строительства в наших государствах". "И нам надо перехватить эту инициативу. Возможно, речь идет о новой усовершенствованной модели Союзного государства", - полагает Мухин.
 
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