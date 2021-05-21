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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту

Статуя Свободы на Большом Каменном мосту - РИА Новости, 21.05.2021

Статуя Свободы на Большом Каменном мосту

Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.

2021-05-21T20:36

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Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста.

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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен. Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста. 2021-05-21T20:36 true PT3M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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