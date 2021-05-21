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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту - РИА Новости, 21.05.2021
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
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Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста.
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен. Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста.
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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту

20:36 21.05.2021
 
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Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста.
 
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