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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту - РИА Новости, 21.05.2021
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
2021-05-21T20:36
2021-05-21T20:36
2021-05-21T20:36
видео
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Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста. Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной облицовки моста.
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Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы?
Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
Спустя годы напоминанием об утраченном памятнике стали элементы декора Большого Каменного моста.
Сегодня он ремонтируется впервые с 1938 года. Работы идут в несколько этапов. В настоящий момент проходят работы по восстановлению элементов гранитной
облицовки моста.
2021-05-21T20:36
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PT3M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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видео, видео
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.
2021-05-21T20:36
true
PT3M22S
Статуя Свободы на Большом Каменном мосту
Вы знали, что на Большом Каменном мосту можно найти изображение статуи Свободы? Эта скульптура была создана в 1919 году. Она стала дополнением к обелиску Советской Конституции архитектора Дмитрия Осипова, установленному на Советской площади в Москве. В апреле 1941 года монумент был разрушен.