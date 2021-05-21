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Эксперт рассказал, как определить, является ли сайт мошенническим
Эксперт рассказал, как определить, является ли сайт мошенническим - РИА Новости, 21.05.2021
Эксперт рассказал, как определить, является ли сайт мошенническим
Более 1,83 миллиарда сайтов, треть из которых могут оказаться мошенническими, зарегистрировано в интернете по состоянию на январь 2021 года. Руководитель отдела РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T04:08
2021-05-21T04:08
россия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,83 миллиарда сайтов, треть из которых могут оказаться мошенническими, зарегистрировано в интернете по состоянию на январь 2021 года. Руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников рассказал РИА Новости, как обычному пользователю понять, что сайт безопасен и его данные не попадут к мошенникам.В первую очередь, по словам эксперта, нужно обращать внимание на корректный URL-адрес. "Адрес сайта, содержащий ошибку или располагающийся на бесплатном ресурсе, должен вызывать опасения. Мошенники часто используют похожие на известные всем адреса, изменяя одну букву или заменяя ее цифрой (вместо буквы "o" может быть указан ноль "0")", - поясняет Тюрников. Надежная компания также не будет располагать свой ресурс на бесплатном хостинге, а будет использовать свой собственный домен.Следующий пункт - это защищенное соединение. "URL-адрес должен иметь правильное написание HTTPS – это защищенный протокол, который в адресной строке имеет значок закрытого замочка. Эта безопасность обеспечивается сертификатом SSL, который защищает конфиденциальную информацию", - указал эксперт. Кроме того, пользователь может проверить наличие сертификатов EV или OV: нажав на замочек в адресной строке, он получит следующую информацию – соединение защищено, а сертификат должен быть выдан на имя компании. Помимо этого, можно просмотреть сведения о владельце сайта.Немаловажен также и дизайн сайта. Сайт с устаревшим внешним видом и непонятным интерфейсом, как правило, небезопасен. Если есть ошибки в правописании, это еще один повод поскорее закрыть этот сайт - он наверняка принадлежит мошенникам. Кроме того, наличие знакомых платежных систем оплаты на сайте – хороший знак безопасности сервиса. "Например, при оплате товара вы скорее всего увидите четкие логотипы Visa, Mastercard, "Мир" – это значит, что сайту можно доверять. В случае, если вы не узнаете ни одного представленного метода оплаты, то сайт, скорее всего, мошеннический", - рассказал эксперт.На любом безопасном сайте также должна четко отображаться контактная информация – название компании, физический и электронный адрес, а также номер телефона. Наличие контактной информации указывает на то, что в случае проблемы можно обратиться в службу поддержки за помощью.На сайте также должна обязательно присутствовать политика конфиденциальности – она указывает, что владелец сайта соблюдает законы и заботится об обеспечении безопасности своего веб-сайта. Политика конфиденциальности веб-сайта должна четко указывать, как данные собираются, используются и защищаются веб-сайтом. "Помимо этих пунктов, отзывы – также хороший показатель безопасности. С помощью этой информации вы можете удостовериться, что пользователи имели удачный опыт пользования этим сервисом. Отзывы можно найти, как и на самом ресурсе, так на специализированных сервисах", - резюмировал Тюрников.
https://radiosputnik.ria.ru/20210520/instagram-1733089967.html
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россия, общество

Эксперт рассказал, как определить, является ли сайт мошенническим

04:08 21.05.2021
 
© Depositphotos / pressmasterКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / pressmaster
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Более 1,83 миллиарда сайтов, треть из которых могут оказаться мошенническими, зарегистрировано в интернете по состоянию на январь 2021 года. Руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников рассказал РИА Новости, как обычному пользователю понять, что сайт безопасен и его данные не попадут к мошенникам.
В первую очередь, по словам эксперта, нужно обращать внимание на корректный URL-адрес. "Адрес сайта, содержащий ошибку или располагающийся на бесплатном ресурсе, должен вызывать опасения. Мошенники часто используют похожие на известные всем адреса, изменяя одну букву или заменяя ее цифрой (вместо буквы "o" может быть указан ноль "0")", - поясняет Тюрников. Надежная компания также не будет располагать свой ресурс на бесплатном хостинге, а будет использовать свой собственный домен.
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Следующий пункт - это защищенное соединение. "URL-адрес должен иметь правильное написание HTTPS – это защищенный протокол, который в адресной строке имеет значок закрытого замочка. Эта безопасность обеспечивается сертификатом SSL, который защищает конфиденциальную информацию", - указал эксперт. Кроме того, пользователь может проверить наличие сертификатов EV или OV: нажав на замочек в адресной строке, он получит следующую информацию – соединение защищено, а сертификат должен быть выдан на имя компании. Помимо этого, можно просмотреть сведения о владельце сайта.
Немаловажен также и дизайн сайта. Сайт с устаревшим внешним видом и непонятным интерфейсом, как правило, небезопасен. Если есть ошибки в правописании, это еще один повод поскорее закрыть этот сайт - он наверняка принадлежит мошенникам. Кроме того, наличие знакомых платежных систем оплаты на сайте – хороший знак безопасности сервиса. "Например, при оплате товара вы скорее всего увидите четкие логотипы Visa, Mastercard, "Мир" – это значит, что сайту можно доверять. В случае, если вы не узнаете ни одного представленного метода оплаты, то сайт, скорее всего, мошеннический", - рассказал эксперт.
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На любом безопасном сайте также должна четко отображаться контактная информация – название компании, физический и электронный адрес, а также номер телефона. Наличие контактной информации указывает на то, что в случае проблемы можно обратиться в службу поддержки за помощью.
На сайте также должна обязательно присутствовать политика конфиденциальности – она указывает, что владелец сайта соблюдает законы и заботится об обеспечении безопасности своего веб-сайта. Политика конфиденциальности веб-сайта должна четко указывать, как данные собираются, используются и защищаются веб-сайтом. "Помимо этих пунктов, отзывы – также хороший показатель безопасности. С помощью этой информации вы можете удостовериться, что пользователи имели удачный опыт пользования этим сервисом. Отзывы можно найти, как и на самом ресурсе, так на специализированных сервисах", - резюмировал Тюрников.
 
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