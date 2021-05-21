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Эксперты выяснили график работы российских мошенников
Эксперты выяснили график работы российских мошенников - РИА Новости, 21.05.2021
Эксперты выяснили график работы российских мошенников
Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T03:03
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россия
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.Компания в день фиксирует в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье не превышает нескольких сотен.Время звонков делится на два этапа: с 11.30 до 14.00 и с 15.30 по 18.00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед, указывают эксперты.При этом в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы выросло до четырех тысяч звонков в сутки.
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россия, общество

Эксперты выяснили график работы российских мошенников

03:03 21.05.2021
 
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyМужчина со смартфоном
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.
"Мы наблюдаем ситуацию, когда график работы злоумышленников во многом схож с графиком простых офисных сотрудников. Они приходят на работу к десяти утра, уходят на обед и заканчивают работу в одинаковое время. Вероятно, их деятельность не отличается от работы обычных колл-центров", - отмечает директор блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгений Волошин.
Компания в день фиксирует в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье не превышает нескольких сотен.
Время звонков делится на два этапа: с 11.30 до 14.00 и с 15.30 по 18.00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед, указывают эксперты.
При этом в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы выросло до четырех тысяч звонков в сутки.
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