https://ria.ru/20210521/moshenniki-1733223964.html

Эксперты выяснили график работы российских мошенников

Эксперты выяснили график работы российских мошенников - РИА Новости, 21.05.2021

Эксперты выяснили график работы российских мошенников

Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T03:03

2021-05-21T03:03

2021-05-21T03:03

россия

общество

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Российские телефонные мошенники работают по графику офисных сотрудников, ходят на обед и отдыхают в майские праздники, рассказали РИА Новости в компании Bi.Zone.Компания в день фиксирует в среднем от 6 до 10 тысяч звонков в сутки, при этом по субботам их количество сокращается до двух тысяч, а в воскресенье не превышает нескольких сотен.Время звонков делится на два этапа: с 11.30 до 14.00 и с 15.30 по 18.00, в промежутке между ними злоумышленники прерываются на обед, указывают эксперты.При этом в майские праздники количество мошенничеств сократилось в десятки раз, но в промежуточные нерабочие дни между 1 мая и Днем Победы выросло до четырех тысяч звонков в сутки.

https://ria.ru/20210517/moshenniki-1732600206.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество