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"Известия": в России запустят "Мошеловку" для борьбы с мошенниками
"Известия": в России запустят "Мошеловку" для борьбы с мошенниками - РИА Новости, 21.05.2021
"Известия": в России запустят "Мошеловку" для борьбы с мошенниками
В России с сегодняшнего дня запускают проект "Мошеловка" — платформу для борьбы с мошенничеством, пишет газета "Известия". РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T04:00
2021-05-21T04:00
2021-05-21T09:06
россия
мошенничество
технологии
общество
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В России с сегодняшнего дня запускают проект "Мошеловка" — платформу для борьбы с мошенничеством, пишет газета "Известия".Презентация пройдет на Российском интернет-форуме.С помощью нового ресурса жертвы злоумышленников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в сложившейся ситуации, а также получить необходимую информацию о преступных схемах. Данные об аферах будут передавать в Центробанк и правоохранительные органы.Платформа, полагают эксперты, станет полезным инструментом, но только в том случае, если ее запуск не будет разовой акцией.Ранее стало известно, как разоблачить телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, всего одной фразой. Для этого необходимо спросить у звонившего фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого диалог обычно прекращается.
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россия, мошенничество, технологии, общество
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости
. В России
с сегодняшнего дня запускают проект "Мошеловка" — платформу для борьбы с мошенничеством
, пишет газета "Известия"
.
Презентация пройдет на Российском интернет-форуме.
С помощью нового ресурса жертвы злоумышленников смогут сообщить об обмане, ознакомиться с алгоритмом действий в сложившейся ситуации, а также получить необходимую информацию о преступных схемах. Данные об аферах будут передавать в Центробанк и правоохранительные органы.
Платформа, полагают эксперты, станет полезным инструментом, но только в том случае, если ее запуск не будет разовой акцией.
Ранее стало известно, как разоблачить телефонных мошенников, выдающих себя за сотрудников правоохранительных органов, всего одной фразой. Для этого необходимо спросить у звонившего фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого диалог обычно прекращается.