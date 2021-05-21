https://ria.ru/20210521/moshelovka-1733302641.html
ОНФ представил "Мошеловку" для борьбы с финансовыми мошенниками
ОНФ представил "Мошеловку" для борьбы с финансовыми мошенниками - РИА Новости, 21.05.2021
ОНФ представил "Мошеловку" для борьбы с финансовыми мошенниками
Общероссийский Народный фронт разработал платформу "Мошеловка" для выявления финансовых мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы прошла в ходе 25-го... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:30
2021-05-21T14:30
2021-05-21T14:30
общероссийский народный фронт
технологии
общество
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт разработал платформу "Мошеловка" для выявления финансовых мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы прошла в ходе 25-го юбилейного российского интернет-форума РИФ 2021.В ближайшее время доступ к платформе получат волонтеры. Они будут наполнять ресурс информацией о выявленных случаях мошенничества, предупреждать граждан о возможных угрозах и помогать пострадавшим справиться с последствиями мошеннических атак с помощью алгоритмов самопомощи.Для помощи гражданам на платформе размещена и будет регулярно пополняться библиотека алгоритмов по выявлению схем мошенничества, а также памятки и образцы документов, которые помогут гражданам минимизировать последствия мошенничества и сократить возможный ущерб.Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами будут обрабатывать поступающие от граждан обращения, систематизировать их и передавать в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.Как сказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting (входит в "Лигу Цифровой Экономики") Андрей Слободчиков, "Мошеловка" может стать централизованным источником информации о мошеннических схемах и повысит процент их раскрываемости. "Идея с "Мошеловкой" очень полезная - для пользователей может появиться централизованный источник информации о схемах обмана", - считает эксперт.Он пояснил, что сейчас правоохранительные органы так или иначе взаимодействуют с большими компаниями для выявления мошеннических схем и злоумышленников. "Финансовые компании, транспортные, компании в сфере доставки и прочих услуг отслеживают и сообщают в правоохранительные органы о новых схемах обмана и ресурсах, на которых крадут данные банковских карточек пользователей", - отметил Слободчиков.По словам эксперта, если это будет реализовано в "Мошеловке", информированность и бдительность пользователей повысится, и мошенникам будет сложнее обмануть их. "А единый ресурс, на котором можно сообщить о злоумышленниках, безусловно, повысит процент успешных кейсов борьбы с таким видом мошенничества", - заключил он.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210521/moshenniki-1733268292.html
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общероссийский народный фронт, технологии, общество
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт
разработал платформу "Мошеловка" для выявления финансовых мошенников и борьбы с ними. Презентация платформы прошла в ходе 25-го юбилейного российского интернет-форума РИФ 2021.
В ближайшее время доступ к платформе получат волонтеры. Они будут наполнять ресурс информацией о выявленных случаях мошенничества, предупреждать граждан о возможных угрозах и помогать пострадавшим справиться с последствиями мошеннических атак с помощью алгоритмов самопомощи.
Для помощи гражданам на платформе размещена и будет регулярно пополняться библиотека алгоритмов по выявлению схем мошенничества, а также памятки и образцы документов, которые помогут гражданам минимизировать последствия мошенничества и сократить возможный ущерб.
Эксперты проекта ОНФ "За права заемщиков" вместе с волонтерами будут обрабатывать поступающие от граждан обращения, систематизировать их и передавать в Центробанк, МВД, прокуратуру и другие профильные надзорные ведомства.
Как сказал РИА Новости эксперт по информационной безопасности компании AT Consulting (входит в "Лигу Цифровой Экономики") Андрей Слободчиков, "Мошеловка" может стать централизованным источником информации о мошеннических схемах и повысит процент их раскрываемости. "Идея с "Мошеловкой" очень полезная - для пользователей может появиться централизованный источник информации о схемах обмана", - считает эксперт.
Он пояснил, что сейчас правоохранительные органы так или иначе взаимодействуют с большими компаниями для выявления мошеннических схем и злоумышленников. "Финансовые компании, транспортные, компании в сфере доставки и прочих услуг отслеживают и сообщают в правоохранительные органы о новых схемах обмана и ресурсах, на которых крадут данные банковских карточек пользователей", - отметил Слободчиков.
По словам эксперта, если это будет реализовано в "Мошеловке", информированность и бдительность пользователей повысится, и мошенникам будет сложнее обмануть их. "А единый ресурс, на котором можно сообщить о злоумышленниках, безусловно, повысит процент успешных кейсов борьбы с таким видом мошенничества", - заключил он.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером РИФ.