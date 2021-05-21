https://ria.ru/20210521/morgenshtern-1733286946.html
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд - РИА Новости, 21.05.2021
Дело Моргенштерна о пропаганде наркотиков поступило в суд
Административное дело в отношении известного рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о пропаганде наркотиков поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщила РИА... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:27
2021-05-21T13:27
2021-05-21T13:27
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Административное дело в отношении известного рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) о пропаганде наркотиков поступило в Зюзинский суд Москвы, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Мария Ерохина."Дело поступило сегодня, еще нет информации о дате слушания", - сказала собеседница агентства. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.Административный материал составило управление по контролю за оборотом наркотиков полиции Москвы. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family.В рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, рассказал защитник РИА Новости накануне.Последняя экспертиза (копия итогов есть в распоряжении РИА Новости) за авторством профессора МГУ им. М.В. Ломоносова пришла к выводу, что в текстах "отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аргументов, в которых обосновывается употребление наркотических средств".
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моргенштерн (алишер моргенштерн), москва, происшествия
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Административное дело в отношении известного рэпера Моргенштерна
(Алишера Валеева) о пропаганде наркотиков поступило в Зюзинский суд Москвы
, сообщила РИА Новости в пятницу пресс-секретарь суда Мария Ерохина.
"Дело поступило сегодня, еще нет информации о дате слушания", - сказала собеседница агентства. Музыканту грозит штраф до миллиона рублей.
Административный материал составило управление по контролю за оборотом наркотиков полиции Москвы. По словам адвоката рэпера Сергея Жорина, претензии полиции связаны с текстами песен "Розовое вино 2" и Family.
В рамках дела проводилось несколько экспертиз, результаты которых друг другу противоречат, рассказал защитник РИА Новости накануне.
Последняя экспертиза (копия итогов есть в распоряжении РИА Новости) за авторством профессора МГУ им. М.В. Ломоносова пришла к выводу, что в текстах "отсутствует последовательность тезисов и связанных с ними аргументов, в которых обосновывается употребление наркотических средств".