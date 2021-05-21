В МИД заявили о готовящейся провокации в Сирии
14:46 21.05.2021 (обновлено: 15:36 21.05.2021)
"Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка "Джабхат Ан-Нусра"* ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из "Белых касок". Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве добавили, что действующие в Сирии террористические формирования и их пособники "с подачи своих зарубежных кураторов" прибегают к тактике постановочных химических атак, а ответственность за эти провокации "в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний" неизменно возлагается на правительство САР.
"В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства – проведения 26 мая выборов Президента САР – угроза применения таких грязных методов возрастает. В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву преступных этих планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей", - заключили в министерстве.
Выборы президента Сирии назначены на 26 мая. По всей стране с семи утра до семи вечера будут открыты более 10 тысяч избирательных участков. Днем тишины будет объявлено 25 мая, в случае запроса любой из провинций время голосования может быть продлено на пять часов. На пост президента, помимо действующего главы государства, генерального секретаря партии БААС Башара Асада, претендуют Махмуд Ахмед Мерии от внутренней оппозиции и бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.