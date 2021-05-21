https://ria.ru/20210521/mid-1733254364.html
МИД предостерегает россиян от поездок за рубеж из-за коронавируса
МИД предостерегает россиян от поездок за рубеж из-за коронавируса - РИА Новости, 21.05.2021
МИД предостерегает россиян от поездок за рубеж из-за коронавируса
Несмотря на отмену ограничений и открытие границ в ряде курортных стран, угроза заражения коронавирусом все еще высока, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:32
2021-05-21T11:32
2021-05-21T11:32
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мария захарова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Несмотря на отмену ограничений и открытие границ в ряде курортных стран, угроза заражения коронавирусом все еще высока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу."В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены введенных ограничений в преддверии лета, несмотря на еще устойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, — сказала она. — Страны спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма. Заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарной эпидемиологической безопасности".При этом, по ее словам, ситуация с COVID в мире остается "волатильной", в том числе по причине распространения новых штаммов вируса, а призывы к открытию границ обусловлены "стремлением курортных государств к восстановлению международного туризма"."Хотели бы обратиться к нашим гражданам с просьбой взвешивать все за и против при планировании зарубежных поездок, это действительно критически важно", — отметила Захарова.
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путешествия, коронавирус covid-19, россия, туризм, туристы, мария захарова, новости - туризм
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Несмотря на отмену ограничений и открытие границ в ряде курортных стран, угроза заражения коронавирусом все еще высока, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в пятницу.
"В целом ряде курортных стран превалирует тенденция отмены введенных ограничений в преддверии лета, несмотря на еще устойчивую позитивную динамику в эпидемической обстановке, — сказала она. — Страны спешат открыть внешние границы в интересах поддержания собственной индустрии туризма. Заверяют партнеров, что в зонах отдыха, в аэропортах, на объектах гостиничной инфраструктуры соблюдаются повышенные меры санитарной эпидемиологической безопасности".
При этом, по ее словам, ситуация с COVID в мире остается "волатильной", в том числе по причине распространения новых штаммов вируса, а призывы к открытию границ обусловлены "стремлением курортных государств к восстановлению международного туризма".
"Хотели бы обратиться к нашим гражданам с просьбой взвешивать все за и против при планировании зарубежных поездок, это действительно критически важно", — отметила Захарова.