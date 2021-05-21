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Парламентское собрание СГ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html
Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне
Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне - РИА Новости, 21.05.2021
Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне
Cовместные усилия, общее взаимодействие России и Белоруссии помогут ответить внешним вызовам и угрозам, которые постоянно навязывают нам идею переписать нашу... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:41
2021-05-21T13:41
парламентское собрание союза беларуси и россии
россия
белоруссия
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Cовместные усилия, общее взаимодействие России и Белоруссии помогут ответить внешним вызовам и угрозам, которые постоянно навязывают нам идею переписать нашу общую историю, сообщил руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич."У России и Белоруссии много общих вызовов. Они есть как политике, экономике, так и в идеологии. Сегодняшняя конференция посвящена вызовам нашей общей истории, с попытками навязывания нам идеи переписать нашу общую историю. В этом вопросе, может даже больше, чем в других отраслях, ничего не получится по отдельности. Считаю главной задачей решения этого вопроса - быть вместе России и Белоруссии. Те люди, которые могут вывесить на сайт Бессмертного полка портреты нацистов дошли до глубокой степени деградации", - заявил он журналистам перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Межевич подчеркнул, что идеологическое вмешательство других государств в интеграционные процессы двух дружественных стран России и Белоруссии происходит агрессивно - "это не дискуссия, к примеру, об экономике, о том, на сколько критична доля государственных предприятий в республике Беларусь или России. По его словам, главной задачей проводимой конференции является обсуждение путей противодействия вызовам и угрозам Союзному государству, интеграционных процессов, которые проходят в крайне сложной, изменчивой и агрессивной среде, в которой не только действуют традиционные внешние угрозы, но и постоянно возникают новые риски и форматы давления как на Россию, так и на Беларусь в целях максимально возможного как экономического, так и геополитического ослабления. Межевич считает, что бороться с идеологическими нападками необходимо двумя способами – это разумное применение силы, второй – убеждение.
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россия, белоруссия

Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне

13:41 21.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДоктор экономических наук, профессор Николай Межевич Николай Межевич
Доктор экономических наук, профессор Николай Межевич Николай Межевич - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Cовместные усилия, общее взаимодействие России и Белоруссии помогут ответить внешним вызовам и угрозам, которые постоянно навязывают нам идею переписать нашу общую историю, сообщил руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич.
"У России и Белоруссии много общих вызовов. Они есть как политике, экономике, так и в идеологии. Сегодняшняя конференция посвящена вызовам нашей общей истории, с попытками навязывания нам идеи переписать нашу общую историю. В этом вопросе, может даже больше, чем в других отраслях, ничего не получится по отдельности. Считаю главной задачей решения этого вопроса - быть вместе России и Белоруссии. Те люди, которые могут вывесить на сайт Бессмертного полка портреты нацистов дошли до глубокой степени деградации", - заявил он журналистам перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
01:22Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Пискарев считает, что вмешательство Запада угрожает Союзному государству
Межевич подчеркнул, что идеологическое вмешательство других государств в интеграционные процессы двух дружественных стран России и Белоруссии происходит агрессивно - "это не дискуссия, к примеру, об экономике, о том, на сколько критична доля государственных предприятий в республике Беларусь или России.
По его словам, главной задачей проводимой конференции является обсуждение путей противодействия вызовам и угрозам Союзному государству, интеграционных процессов, которые проходят в крайне сложной, изменчивой и агрессивной среде, в которой не только действуют традиционные внешние угрозы, но и постоянно возникают новые риски и форматы давления как на Россию, так и на Беларусь в целях максимально возможного как экономического, так и геополитического ослабления.
Межевич считает, что бороться с идеологическими нападками необходимо двумя способами – это разумное применение силы, второй – убеждение.
"Необходимо убедить людей, что есть черта, переходить которую нельзя. Можно быть неверующим человеком и спокойно проходить мимо религиозных сооружений, не нарушая мирную жизнь той или иной конфессии, не осквернить культовое сооружение. Точно так же и с историей. Вы можете иметь любую точку зрения, но когда вы выносите ее в публичное пространство – должны нести за нее ответственность, в том числе и уголовную. Мне очень жаль, что мы пришли к этому немного поздно", - резюмировал он.
 
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