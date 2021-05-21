https://ria.ru/20210521/mezhevich-1733286860.html

Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне

Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне - РИА Новости, 21.05.2021

Межевич: Россия и Белоруссия должны сообща отвечать на угрозы извне

Cовместные усилия, общее взаимодействие России и Белоруссии помогут ответить внешним вызовам и угрозам, которые постоянно навязывают нам идею переписать нашу... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:41

2021-05-21T13:41

2021-05-21T13:41

парламентское собрание союза беларуси и россии

россия

белоруссия

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Cовместные усилия, общее взаимодействие России и Белоруссии помогут ответить внешним вызовам и угрозам, которые постоянно навязывают нам идею переписать нашу общую историю, сообщил руководитель центра белорусских исследований Института Европы Российской академии наук Николай Межевич."У России и Белоруссии много общих вызовов. Они есть как политике, экономике, так и в идеологии. Сегодняшняя конференция посвящена вызовам нашей общей истории, с попытками навязывания нам идеи переписать нашу общую историю. В этом вопросе, может даже больше, чем в других отраслях, ничего не получится по отдельности. Считаю главной задачей решения этого вопроса - быть вместе России и Белоруссии. Те люди, которые могут вывесить на сайт Бессмертного полка портреты нацистов дошли до глубокой степени деградации", - заявил он журналистам перед началом работы международной конференции "Противодействие внешним вызовам и угрозам: парламентское измерение Союзного государства" в пятницу.Межевич подчеркнул, что идеологическое вмешательство других государств в интеграционные процессы двух дружественных стран России и Белоруссии происходит агрессивно - "это не дискуссия, к примеру, об экономике, о том, на сколько критична доля государственных предприятий в республике Беларусь или России. По его словам, главной задачей проводимой конференции является обсуждение путей противодействия вызовам и угрозам Союзному государству, интеграционных процессов, которые проходят в крайне сложной, изменчивой и агрессивной среде, в которой не только действуют традиционные внешние угрозы, но и постоянно возникают новые риски и форматы давления как на Россию, так и на Беларусь в целях максимально возможного как экономического, так и геополитического ослабления. Межевич считает, что бороться с идеологическими нападками необходимо двумя способами – это разумное применение силы, второй – убеждение.

https://ria.ru/20210521/ugroza-1733221760.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, белоруссия