https://ria.ru/20210521/metrotramvay-1733284806.html

Метротрамвай может появиться в Челябинске в 2024 году

Метротрамвай может появиться в Челябинске в 2024 году - РИА Новости, 21.05.2021

Метротрамвай может появиться в Челябинске в 2024 году

Новый проект строительства челябинского метрополитена предусматривает запуск метротрамвая уже в 2024 году, общая стоимость проекта оценивается в 45-46... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:20

2021-05-21T13:20

2021-05-21T13:50

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ЧЕЛЯБИНСК, 21 мая – РИА Новости. Новый проект строительства челябинского метрополитена предусматривает запуск метротрамвая уже в 2024 году, общая стоимость проекта оценивается в 45-46 миллиардов рублей, сообщил в пятницу губернатор области Алексей Текслер.Он напомнил, что строительство метро началось с 1991 года, а проектирование - еще в 1976 году. По данным губернатора, на текущий момент готова станция "Торговый центр" (объем построенных выработок около 20%), станция "Комсомольская площадь" (объем построенных конструкций составляет 45%), 3,3 километра подземных тоннелей, а также еще порядка 8 километров вспомогательных выработок. Необходимо достроить еще 7,2 километра тоннелей, будет три ветки – "синяя", "зеленая" и "красная", отметил Текслер."Это тот проект, который строили с 1992 года - станции "Площадь Революции", "Проспект Победы", "Торговый центр", "Комсомольский площадь" и ЧТЗ. Одна из задач, которая перед нами стояла, вовлечь в проект те выработки, которые уже сделаны. Синяя и зеленая ветка - те подземные участки, которые мы собираемся сделать и интегрировать в метротрамвай. Это будет современный метротрамвай, который будет работать и наверху, и спускаться вниз в метро… Это тот замысел, который мы планируем реализовать уже в 2024 году. Задача, которую я поставил - в 2024 году запустить метротрамвай. Итоговые сроки появятся, когда у нас появится полностью готовая проектно-сметная документация", - сказал он журналистам на презентации проекта строительства метрополитена.По данным Текслера, первоначально проект метро оценивался почти в 100 миллиардов рублей. "Сейчас сметная стоимость проекта – 45-46 миллиардов рублей, мы планируем привлечь эти средства за счет инфраструктурных бюджетных кредитов", - сказал он.Глава региона уточнил, что также появятся новые наземные пути, интегрированные в метро. "Метротрамвай свяжет все районы города, районы, которые отделены друг от друга. За счет скорости движения мы планируем достичь совершенно другой мобильности пассажиров в Челябинске", - пояснил он.Что касается подвижного состава, то Текслер пояснил, что власти провели переговоры с Усть-Катавским вагоностроительным заводом. "Завод сделает трехсекционный трамвай для нашего проекта, он уже находится в работе. А модель двухсекционная уже существует в Волгограде", - сказал он.Он добавил, что вместе с реализацией проекта метротрамвая планируется обновить весь трамвайный парк и 65% путей, чтобы они отвечали новым требованиям. "Вся наземная трамвайная сетки останется, но мы будем работать над ее обособлением", - отметил Текслер."Мы рассчитываем, что это станет альтернативой личному транспорту, снизит нагрузку на экологию, также весь проект привлечет до 1500 рабочих мест, в целом это новое качество жизни – комфорт, удобство для людей. Для нас это серьезный, якорный проект", - сказал Текслер.Министр строительства и инфраструктуры региона Андрей Нечаев уточнил журналистам, что будет проведена работа по корректировке проектно-сметной документации. "Будем заказывать технико-экономическое обоснование, до конца года планируем его получить. Задача и цель - чтобы выполнить в 2024 году эту историю, мы должны одновременно начать проектировать и строить", - сказал он.По словам заместителя министра строительства и инфраструктуры региона Александра Егорова, власти оценивают пассажирский поток для трех предварительных маршрутов в 20 миллионов пассажиров в год и с перспективой дальнейшего роста. "У нас будет четыре подземные станции, две существующих, их необходимо достроить, и две новые станции в районе площади Революции. Общая протяженность линий - 14 километров", - пояснил он журналистам. В этом году начинается подготовка к реализации проекта в части существующей трамвайной линии, добавил он.Ранее президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил о планах по развитию общественного транспорта в Челябинске и продолжении проекта метрополитена. Как отметил Путин, "Челябинск – еще один наш город-миллионник – на базе давнего проекта строительства метрополитена тоже сможет обновить систему общественного транспорта".

https://ria.ru/20210514/restavratsiya-1732340199.html

https://ria.ru/20210514/chelyabinsk-1732268573.html

https://ria.ru/20210415/zakon-1728400978.html

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алексей текслер, челябинск, челябинская область, общество