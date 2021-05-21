https://ria.ru/20210521/metro-1733278185.html

Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года

Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года - РИА Новости, 21.05.2021

Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года

Восемь станций метро откроют в Москве за пределами МКАД до 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:53

2021-05-21T12:53

2021-05-21T12:53

стройкомплекс москвы

метро

строительство метро в москве

московское центральное кольцо (мцк)

андрей бочкарев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585229057_0:64:2746:1609_1920x0_80_0_0_c96c1bcf894866339ad151b9dce0ff5b.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Недвижимость. Восемь станций метро откроют в Москве за пределами МКАД до 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Речь идет о станциях "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской, а также четырех станциях Троицкой ветки.Сейчас за пределами МКАД действуют 29 станций метро. Помимо уже строящихся станций в Москве, также готовятся проекты строительства двух новых линий метрополитена – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе ветки пройдут за МКАД от Московского центрального кольца (МЦК).

https://ria.ru/20210520/remont-1733094004.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московское центральное кольцо (мцк), андрей бочкарев, москва