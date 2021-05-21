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Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года
Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года - РИА Новости, 21.05.2021
Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года
Восемь станций метро откроют в Москве за пределами МКАД до 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:53
2021-05-21T12:53
стройкомплекс москвы
метро
строительство метро в москве
московское центральное кольцо (мцк)
андрей бочкарев
москва
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МОСКВА, 21 мая — РИА Недвижимость. Восемь станций метро откроют в Москве за пределами МКАД до 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.Речь идет о станциях "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской, а также четырех станциях Троицкой ветки.Сейчас за пределами МКАД действуют 29 станций метро. Помимо уже строящихся станций в Москве, также готовятся проекты строительства двух новых линий метрополитена – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе ветки пройдут за МКАД от Московского центрального кольца (МЦК).
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стройкомплекс москвы, метро, строительство метро в москве, московское центральное кольцо (мцк), андрей бочкарев, москва

Бочкарев: восемь станций метро откроют за пределами МКАД до 2024 года

12:53 21.05.2021
 
© Пресс-служба стройкомплекса МосквыЗаместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев
Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Пресс-служба стройкомплекса Москвы
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МОСКВА, 21 мая — РИА Недвижимость. Восемь станций метро откроют в Москве за пределами МКАД до 2024 года, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев.
"Мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов Москвы, открыть их планируется до 2024 года", – рассказал он.
Речь идет о станциях "Новомосковская" Сокольнической линии, "Физтех" Люблинско-Дмитровской, "Пыхтино" и "Внуково" Калининско-Солнцевской, а также четырех станциях Троицкой ветки.
Сейчас за пределами МКАД действуют 29 станций метро. Помимо уже строящихся станций в Москве, также готовятся проекты строительства двух новых линий метрополитена – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Обе ветки пройдут за МКАД от Московского центрального кольца (МЦК).
Строительство станции Воронцовская Большой кольцевой линии московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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Стройкомплекс МосквыМетроСтроительство метро в МосквеМосковское центральное кольцо (МЦК)Андрей БочкаревМосква
 
 
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