https://ria.ru/20210521/merkushkin-1733406140.html
Суд в Саранске оставил под стражей сына экс-главы Мордовии
Суд в Саранске оставил под стражей сына экс-главы Мордовии - РИА Новости, 21.05.2021
Суд в Саранске оставил под стражей сына экс-главы Мордовии
Суд в Саранске отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения сыну бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T22:29
2021-05-21T22:29
2021-05-21T22:29
алексей меркушкин
следственный комитет россии (ск рф)
центральный банк рф (цб рф)
москва
самарская область
саранск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая - РИА Новости. Суд в Саранске отказал в удовлетворении ходатайства следователя об изменении меры пресечения сыну бывшего губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшему заместителю председателя правительства Мордовии Алексею Меркушкину, обвиняемому в даче взятки в размере 7 миллионов рублей, оставив его под стражей, сообщается на сайте Ленинского районного суда."Двадцать первого мая Ленинский районный суд города Саранска, рассмотрев ходатайство следователя ГСУ СК РФ об изменении меры пресечения в отношении 42-летнего Алексея Меркушкина в виде заключения под стражу на домашний арест, отказал в удовлетворении ходатайства", - говорится в сообщении.Свои доводы суд мотивировал тем, что Меркушкин обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против государственной власти, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.Как следует из материалов дела и постановления суда, Меркушкин был задержан 13 мая в аэропорту "Шереметьево" Москвы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). 14 мая ему предъявлено обвинение и в тот же день в судебном порядке в отношении него избрана мера пресечения виде заключения под стражу на срок по 12 июля включительно.По данным СК РФ, Меркушкин обвиняется в передаче 7 миллионов рублей руководителю отдела ЦБ по Мордовии за сохранение лицензии у "Мордовпромстройбанка", которой банк мог лишиться после проверки.Алексей Меркушкин ранее занимал пост министра целевых программ и заместителя председателя правительства Мордовии.
https://ria.ru/20210513/zaderzhanie-1732218449.html
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алексей меркушкин, следственный комитет россии (ск рф), центральный банк рф (цб рф), москва, самарская область, саранск, шереметьево (аэропорт), происшествия