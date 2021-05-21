https://ria.ru/20210521/meladze-1733296418.html

Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами"

Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами" - РИА Новости, 21.05.2021

Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами"

В очередном выпуске шоу "Я вижу твой голос", который выйдет на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00, звездным наставником и помощником участника программы станет... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:39

2021-05-21T14:39

2021-05-21T14:40

шоубиз

лариса рубальская

обман

ольга шелест

шоу-бизнес

россия-1 (телеканал)

валерий меладзе

николай фоменко

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В очередном выпуске шоу "Я вижу твой голос", который выйдет на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00, звездным наставником и помощником участника программы станет Валерий Меладзе. Им вместе с командой экспертов предстоит определить: кто из выступающих – лжевокалист, а кто поет по-настоящему.Если обман будет раскрыт, то участник программы получит приз – миллион рублей. Но если эксперты ошибутся, и до конца проекта продержится обманщик, то солидный денежный приз достанется ему, а Валерий Меладзе исполнит свой хит вместе с человеком без слуха и голоса.Впрочем, артисту к этому не привыкать: к нему на каждом концерте просятся на сцену люди, половина из которых не умеет петь.Он признается, что и сам в такой ситуации не смог бы петь. "Сквозь смех спеть невозможно", – с иронией поясняет Валерий Меладзе.В этом захватывающем музыкальном квесте он собирается ориентироваться на "визуальные признаки".Исполнитель вспоминает, как в начале карьеры (лет 20 лет назад) не знал, что делать с руками.Сейчас же, по его словам, на эстраде чаще наблюдается обратная ситуация.В ближайшем выпуске шоу в команду звездных экспертов также войдут Николай Фоменко, Ольга Шелест, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков и ST, а его героями станут таксист, свадебный регистратор, пародист, бывшая рокерша, танцор и тренер по фигурному катанию.

https://ria.ru/20210513/shou-1732103448.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лариса рубальская, обман, ольга шелест, шоу-бизнес, россия-1 (телеканал), валерий меладзе, николай фоменко