https://ria.ru/20210521/meladze-1733296418.html
Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами"
Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами" - РИА Новости, 21.05.2021
Меладзе рассказал о своем отношении к дуэтам с безголосыми "певцами"
В очередном выпуске шоу "Я вижу твой голос", который выйдет на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00, звездным наставником и помощником участника программы станет... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:39
2021-05-21T14:39
2021-05-21T14:40
шоубиз
лариса рубальская
обман
ольга шелест
шоу-бизнес
россия-1 (телеканал)
валерий меладзе
николай фоменко
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. В очередном выпуске шоу "Я вижу твой голос", который выйдет на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00, звездным наставником и помощником участника программы станет Валерий Меладзе. Им вместе с командой экспертов предстоит определить: кто из выступающих – лжевокалист, а кто поет по-настоящему.Если обман будет раскрыт, то участник программы получит приз – миллион рублей. Но если эксперты ошибутся, и до конца проекта продержится обманщик, то солидный денежный приз достанется ему, а Валерий Меладзе исполнит свой хит вместе с человеком без слуха и голоса.Впрочем, артисту к этому не привыкать: к нему на каждом концерте просятся на сцену люди, половина из которых не умеет петь.Он признается, что и сам в такой ситуации не смог бы петь. "Сквозь смех спеть невозможно", – с иронией поясняет Валерий Меладзе.В этом захватывающем музыкальном квесте он собирается ориентироваться на "визуальные признаки".Исполнитель вспоминает, как в начале карьеры (лет 20 лет назад) не знал, что делать с руками.Сейчас же, по его словам, на эстраде чаще наблюдается обратная ситуация.В ближайшем выпуске шоу в команду звездных экспертов также войдут Николай Фоменко, Ольга Шелест, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков и ST, а его героями станут таксист, свадебный регистратор, пародист, бывшая рокерша, танцор и тренер по фигурному катанию.
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РИА Новости
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РИА Новости
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лариса рубальская, обман, ольга шелест, шоу-бизнес, россия-1 (телеканал), валерий меладзе, николай фоменко
МОСКВА, 21 мая – РИА Новости.
В очередном выпуске шоу "Я вижу твой голос", который выйдет
на телеканале "Россия" 21 мая в 21:00, звездным наставником и помощником участника программы станет Валерий Меладзе. Им вместе с командой экспертов предстоит определить: кто из выступающих – лжевокалист, а кто поет по-настоящему.
Если обман будет раскрыт, то участник программы получит приз – миллион рублей. Но если эксперты ошибутся, и до конца проекта продержится обманщик, то солидный денежный приз достанется ему, а Валерий Меладзе исполнит свой хит вместе с человеком без слуха и голоса.
Впрочем, артисту к этому не привыкать: к нему на каждом концерте просятся на сцену люди, половина из которых не умеет петь.
"Мне, кстати, гораздо больше нравятся выступления людей, которые вообще не попадают в ноты, но делают это самозабвенно, чем те, которые попадают 50 на 50. Я не боюсь спеть в финале с не поющим участником, зато посмеемся", – говорит эксперт шоу "Я вижу твой голос".
Он признается, что и сам в такой ситуации не смог бы петь. "Сквозь смех спеть невозможно", – с иронией поясняет Валерий Меладзе.
В этом захватывающем музыкальном квесте он собирается ориентироваться на "визуальные признаки".
"Если ты не слышишь голос человека, ты практически не можешь угадать, поет он или нет. По крайней мере, у меня не настолько развита интуиция, – признается артист. – Я лучше буду полагаться на визуальные признаки. На мой взгляд, если человек имеет опыт пения, он должен правильно держать микрофон".
Исполнитель вспоминает, как в начале карьеры (лет 20 лет назад) не знал, что делать с руками.
"Я мог петь стоя, ничего не делая, и не особо не напрягался по этому поводу, потому что голос звучал всегда хорошо. Но все же было некое несоответствие, пока я не нашел свой образ и язык тела", – рассказывает Валерий Меладзе.
Сейчас же, по его словам, на эстраде чаще наблюдается обратная ситуация.
"Люди умеют себя преподнести, а вот с пением не очень складывается", – считает артист.
В ближайшем выпуске шоу в команду звездных экспертов также войдут Николай Фоменко, Ольга Шелест, Лариса Рубальская, Алексей Чумаков и ST, а его героями станут таксист, свадебный регистратор, пародист, бывшая рокерша, танцор и тренер по фигурному катанию.