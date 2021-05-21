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Туризм
https://ria.ru/20210521/meksika-1733197551.html
Российские туроператоры в конце мая отправят первых туристов в Мексику
Российские туроператоры в конце мая отправят первых туристов в Мексику - РИА Новости, 21.05.2021
Российские туроператоры в конце мая отправят первых туристов в Мексику
Российский туроператор 29 мая запускает полетную программу в мексиканский Канкун, ожидая высокого спроса туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T10:33
2021-05-21T10:36
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский туроператор 29 мая запускает полетную программу в мексиканский Канкун, ожидая высокого спроса туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 25 мая. В их числе — Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия. В четверг российская авиакомпания объявила, что с 29 мая возобновляет регулярные рейсы в мексиканский Канкун.Ее партнер — туроператор — уже открыл продажи туров в Мексику на базе прямых перелетов. "Полетная программа в Канкун у нас стартует 29 мая. Спрос будет высокий, ожидаем полную загрузку. Потому что эту страну очень ждали и туда легкие правила въезда. Мексика у нас как альтернатива на перенос отмененной Турции и Танзании на апрель-май", — сообщили в пресс-службе компании.Туроператор будет осуществлять два вылета из Москвы в Канкун в неделю — в среду и субботу. Минимальная стоимость на первый рейс на отдых по программе "все включено" на семь ночей на курорте Ривьера-Майя составит от 146,5 тысячи рублей, в Канкун — от 176 тысяч рублей за двоих в пятизвездочном отеле.Туры в Мексику доступны для бронирования и клиентам другой компании на базе регулярных рейсов. Стоимость путешествия на семь ночей с проживанием в трехзвездочном отеле без питания начинается от 113,7 тысячи рублей на человека."В настоящий момент на направлении поступают единичные бронирования в связи с низким сезоном и отсутствием удобных вариантов авиаперелета — сейчас рейсы в страну выполняются преимущественно европейскими перевозчиками с пересадкой", — сообщили в пресс-службе компании. Правила въезда в Мексику лояльны для путешественников — карантинных мер для туристов нет, не требуется сдавать и тест на COVID-19.
https://ria.ru/20210521/dagestan-1732623435.html
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цены, португалия, исландия, турция, отдых, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, туризм, туристы, новости - туризм, мексика

Российские туроператоры в конце мая отправят первых туристов в Мексику

10:33 21.05.2021 (обновлено: 10:36 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж на территории отеля в Мексике
Пляж на территории отеля в Мексике - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Российский туроператор 29 мая запускает полетную программу в мексиканский Канкун, ожидая высокого спроса туристов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса разрешил возобновить авиасообщение с пятью странами с 25 мая. В их числе — Исландия, Мальта, Мексика, Португалия и Саудовская Аравия. В четверг российская авиакомпания объявила, что с 29 мая возобновляет регулярные рейсы в мексиканский Канкун.
Ее партнер — туроператор — уже открыл продажи туров в Мексику на базе прямых перелетов. "Полетная программа в Канкун у нас стартует 29 мая. Спрос будет высокий, ожидаем полную загрузку. Потому что эту страну очень ждали и туда легкие правила въезда. Мексика у нас как альтернатива на перенос отмененной Турции и Танзании на апрель-май", — сообщили в пресс-службе компании.
Туроператор будет осуществлять два вылета из Москвы в Канкун в неделю — в среду и субботу. Минимальная стоимость на первый рейс на отдых по программе "все включено" на семь ночей на курорте Ривьера-Майя составит от 146,5 тысячи рублей, в Канкун — от 176 тысяч рублей за двоих в пятизвездочном отеле.
Туры в Мексику доступны для бронирования и клиентам другой компании на базе регулярных рейсов. Стоимость путешествия на семь ночей с проживанием в трехзвездочном отеле без питания начинается от 113,7 тысячи рублей на человека.
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"В настоящий момент на направлении поступают единичные бронирования в связи с низким сезоном и отсутствием удобных вариантов авиаперелета — сейчас рейсы в страну выполняются преимущественно европейскими перевозчиками с пересадкой", — сообщили в пресс-службе компании. Правила въезда в Мексику лояльны для путешественников — карантинных мер для туристов нет, не требуется сдавать и тест на COVID-19.
Порт Валетта, Мальта - РИА Новости, 1920, 18.05.2021
18 мая, 21:06Туризм
Названы доступные туристам страны, в которые возобновляются полеты
 
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