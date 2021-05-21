Медведчук оценил решение суда о домашнем аресте
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, в Киевском апелляционном суде
КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не доволен решением суда, который оставил его под домашним арестом, намерен "бороться дальше".
Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
Как я расцениваю сегодняшнее заседание. Безусловно, я, как и мои адвокаты, недоволен решением суда. Потому что наша позиция была принципиальной и последовательной. С учетом тех процессуальных нарушений, которые были допущены стороной обвинения, на наш взгляд, необходимо было принять решение об отмене избранной в отношении меня меры пресечения.
По его словам, адвокаты вместе с ним нацелены на борьбу и будут продолжать ее. Медведчук сказал, что вместе со своими защитниками будет делать все возможное, чтобы доказать безосновательность и необъективность доказательств, которые представила суду сторона обвинения.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.