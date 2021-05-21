https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733376560.html

Медведчук оценил решение суда о домашнем аресте

Медведчук оценил решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 21.05.2021

Медведчук оценил решение суда о домашнем аресте

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не доволен решением суда, который оставил его под домашним РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T18:17

2021-05-21T18:17

2021-05-21T18:17

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 21 мая - РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что не доволен решением суда, который оставил его под домашним арестом, намерен "бороться дальше".Киевский апелляционный суд в пятницу оставил в силе решение Печерского районного суда об избрании Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.По его словам, адвокаты вместе с ним нацелены на борьбу и будут продолжать ее. Медведчук сказал, что вместе со своими защитниками будет делать все возможное, чтобы доказать безосновательность и необъективность доказательств, которые представила суду сторона обвинения.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210518/medvedchuk-1732805257.html

украина

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире