Турчинов опроверг слова Медведчука о переговорах с ополченцами
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Исполняющий обязанности президента Украины в 2014 году Александр Турчинов заявил, что никаких поручений для участия в переговорах с ополченцами главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку не давал.
Записи якобы телефонных разговоров Медведчука с представителями России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик опубликовала в понедельник команда журналистских расследований Bihus.info. Журналисты утверждают, что располагают полными записями разговоров Медведчука, которые легли в основу уголовного дела в отношении политика. Фрагменты этих записей ранее на брифинге демонстрировал глава СБ Украины Иван Баканов. Медведчук заявил, что появление этих записей – это провокация в отношении него, и напомнил, что полномочия на эти переговоры ему предоставила предыдущая власть. В частности, по его словам, полномочия ему предоставили Турчинов, а позже - экс-президент Петр Порошенко, СБ Украины и контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе, в которой у него был статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам.
"Относительно заявления Виктора Медведчука "о полномочиях его на переговоры с боевиками", хочу отметить: во время исполнения обязанностей президента Украины я не вел переговоры ни с российскими террористическими группировками, ни с (президентом РФ Владимиром - ред.) Путиным!.. Никаких поручений для участия в переговорах с российско-террористическими группировками я Медведчуку не предоставлял", - написал Турчинов в Facebook.
По его словам, весной 2014 года во время их встречи Медведчук заявил, "что Кремль считает легитимным президентом исключительно Виктора Януковича", и не будет вести переговоры с Турчиновым, а также предложил передать от него "любую информацию Путину".
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.