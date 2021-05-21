Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции его партии
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВиктор Медведчук, подозреваемый в госизмене и расхищении национальных ресурсов, на заседании Печерского суда Киева
КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на суде в пятницу отверг обвинения в пророссийской позиции его партии.
Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов.
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"Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отбрасываю, так как наша партия получила миллионы голосов поддержки на выборах, а сегодня, обращаю внимание на социологические исследования последних месяцев, она увеличила свою поддержку среди населения Украины в два раза", - заявил Медведчук. Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда заграницу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.