https://ria.ru/20210521/medvedchuk-1733289138.html

Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции его партии

Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции его партии - РИА Новости, 21.05.2021

Медведчук отверг обвинения в пророссийской позиции его партии

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на суде в пятницу отверг обвинения в пророссийской позиции его партии. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:35

2021-05-21T13:35

2021-05-21T13:35

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

виктор медведчук

украина

в мире

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КИЕВ, 21 мая – РИА Новости. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук на суде в пятницу отверг обвинения в пророссийской позиции его партии.Киевский апелляционный суд в пятницу начал рассмотрение апелляционных жалоб защиты и обвинения на круглосуточный домашний арест Медведчука. Адвокаты просят отменить эту меру пресечения, прокуроры настаивают на содержании под стражей с альтернативой залога в более 10 миллионов долларов."Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отбрасываю, так как наша партия получила миллионы голосов поддержки на выборах, а сегодня, обращаю внимание на социологические исследования последних месяцев, она увеличила свою поддержку среди населения Украины в два раза", - заявил Медведчук. Трансляция заседания велась на YouTube-канале суда.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Киевский суд 13 мая отправил Медведчука под домашний арест, ему вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны". Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда заграницу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием.

https://ria.ru/20210514/medvedchuk-1732305462.html

https://ria.ru/20210519/ukraina-1732970374.html

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ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, виктор медведчук, украина, в мире