В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука
12:47 21.05.2021 (обновлено: 15:40 21.05.2021)
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
По оценкам корреспондента РИА Новости, несколько десятков человек с флагами партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других праворадикальных политических сил стоят возле здания суда и выкрикивают требования арестовать Медведчука. Они держат плакаты, на которых написаны оскорбления в адрес политика и его коллег по партии. Периодически они скандируют националистические лозунги. Участники собрания также жгли дымовые шашки.
Здание суда охраняют множество полицейских и бойцов нацгвардии. Они пускают на территорию суда только журналистов и участников судебных заседаний, проверяя их документы.
Ранее политик прибыл на рассмотрение апелляции по избранию ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения также подала жалобу на решения суда и требует взять лидера оппозиции под стражу либо заставить его выплатить более десяти миллионов долларов залога.
Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.
Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.