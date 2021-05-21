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В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука
В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука - РИА Новости, 21.05.2021
В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука
У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:47
2021-05-21T15:40
оппозиционная платформа - за жизнь
украина
виктор медведчук
киев
в мире
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.По оценкам корреспондента РИА Новости, несколько десятков человек с флагами партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других праворадикальных политических сил стоят возле здания суда и выкрикивают требования арестовать Медведчука. Они держат плакаты, на которых написаны оскорбления в адрес политика и его коллег по партии. Периодически они скандируют националистические лозунги. Участники собрания также жгли дымовые шашки.Здание суда охраняют множество полицейских и бойцов нацгвардии. Они пускают на территорию суда только журналистов и участников судебных заседаний, проверяя их документы.Ранее политик прибыл на рассмотрение апелляции по избранию ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения также подала жалобу на решения суда и требует взять лидера оппозиции под стражу либо заставить его выплатить более десяти миллионов долларов залога.Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.
https://ria.ru/20210517/medvedchuk-1732613011.html
https://ria.ru/20210516/arest-1732490603.html
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Кадры столкновения националистов и сторонников Медведчука
Киев. У суда начались столкновения между националистами и сторонниками Медведчука.
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оппозиционная платформа - за жизнь, украина, виктор медведчук, киев, в мире

В Киеве начались столкновения националистов и сторонников Медведчука

12:47 21.05.2021 (обновлено: 15:40 21.05.2021)
 
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. У здания Киевского апелляционного суда начались столкновения между националистами и сторонниками главы политсовета "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.
По оценкам корреспондента РИА Новости, несколько десятков человек с флагами партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) и других праворадикальных политических сил стоят возле здания суда и выкрикивают требования арестовать Медведчука. Они держат плакаты, на которых написаны оскорбления в адрес политика и его коллег по партии. Периодически они скандируют националистические лозунги. Участники собрания также жгли дымовые шашки.
Здание суда охраняют множество полицейских и бойцов нацгвардии. Они пускают на территорию суда только журналистов и участников судебных заседаний, проверяя их документы.
Ранее политик прибыл на рассмотрение апелляции по избранию ему меры пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения также подала жалобу на решения суда и требует взять лидера оппозиции под стражу либо заставить его выплатить более десяти миллионов долларов залога.
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Медведчука обвиняют в государственной измене. Как утверждает прокуратура в одном из эпизодов дела, политик через своего однопартийца Тараса Козака передал России секретные данные о скрытом военном подразделении ВСУ. Сам оппозиционер заявил в суде, что не имел доступа к гостайне с 2004 года, когда работал главой администрации президента.
Помимо этого, его и Козака подозревают в расхищении национальных ресурсов в Крыму и "посягательстве на нарушение обычаев войны". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Сам Медведчук отверг все подозрения, заявив, что это политическое преследование.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что киевские власти проводят зачистку политического поля от тех сил, которые выступают за мирное разрешение конфликта в Донбассе и добрососедские отношения с Москвой.
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