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В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна
В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна - РИА Новости, 21.05.2021
В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна
Китайское судно получило пробоину в порту Бошняково на Сахалине, из него в море вытек мазут, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T14:53
2021-05-21T14:53
россия
сахалин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
китай
происшествия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Китайское судно получило пробоину в порту Бошняково на Сахалине, из него в море вытек мазут, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области."Сегодня (в пятницу) вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, один из топливных танков судна получил пробоину, в море вытек мазут. Экипажи судна "Хэйгшенг Хармони" и портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения."Мазутное пятно обработано сорбентом, не распространяется. Пострадавших нет. Течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует", - сообщили в МЧС.Для ликвидации розлива в район порта Бошняково выдвинулась группа спасателей ЛАРН" Морспасслужбы" в составе 5 человек и 1 единицы техники. Силами морского порта Бошняково доставляются к месту розлива дополнительные боновые заграждения, рассказали в МЧС.
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россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), китай, происшествия

В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна

14:53 21.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкФеодосийский морской торговый порт
Феодосийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Китайское судно получило пробоину в порту Бошняково на Сахалине, из него в море вытек мазут, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области.
"Сегодня (в пятницу) вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР)", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, один из топливных танков судна получил пробоину, в море вытек мазут. Экипажи судна "Хэйгшенг Хармони" и портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения.
"Мазутное пятно обработано сорбентом, не распространяется. Пострадавших нет. Течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует", - сообщили в МЧС.
Для ликвидации розлива в район порта Бошняково выдвинулась группа спасателей ЛАРН" Морспасслужбы" в составе 5 человек и 1 единицы техники. Силами морского порта Бошняково доставляются к месту розлива дополнительные боновые заграждения, рассказали в МЧС.
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РоссияСахалинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КитайПроисшествия
 
 
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