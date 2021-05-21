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В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна

В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна - РИА Новости, 21.05.2021

В порту Сахалина в море вытек мазут из китайского судна

Китайское судно получило пробоину в порту Бошняково на Сахалине, из него в море вытек мазут, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:53

2021-05-21T14:53

2021-05-21T14:53

россия

сахалин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

китай

происшествия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 мая - РИА Новости. Китайское судно получило пробоину в порту Бошняково на Сахалине, из него в море вытек мазут, сообщает в пятницу пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области."Сегодня (в пятницу) вечером оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что при заходе в грузовой терминал морского порт-пункта Бошняково произошло столкновение плашкоута с судном "Хэйгшенг Хармони" (КНР)", - говорится в сообщении.По информации ведомства, один из топливных танков судна получил пробоину, в море вытек мазут. Экипажи судна "Хэйгшенг Хармони" и портового буксира "Прибой" выставили боновые заграждения."Мазутное пятно обработано сорбентом, не распространяется. Пострадавших нет. Течь на судне "Хэйгшенг Хармони" устранена, суда находятся на плаву, крен отсутствует", - сообщили в МЧС.Для ликвидации розлива в район порта Бошняково выдвинулась группа спасателей ЛАРН" Морспасслужбы" в составе 5 человек и 1 единицы техники. Силами морского порта Бошняково доставляются к месту розлива дополнительные боновые заграждения, рассказали в МЧС.

https://ria.ru/20210521/neft-1733259170.html

россия

сахалин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сахалин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), китай, происшествия