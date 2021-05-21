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Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ
Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ - РИА Новости, 21.05.2021
Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ
Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Миссия Матрешки", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T07:33
2021-05-21T07:33
2021-05-21T07:33
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Миссия Матрешки", сообщили в пресс-службе. В экспозиции можно увидеть деревянных кукол, расписанных воспитанниками 26 детских домов по мотивам костюмов разных народов России, а также Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции и Вьетнама. Каждая матрешка одета в костюм того народа, который представляют авторы. "Для нас это возможность рассказать о талантливых ребятах, которым требуется поддержка", — отметила Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда "Миссия", при поддержке которого был организован проект. Помимо матрешек, на выставке также будут представлены тряпичные куклы в национальных нарядах, а еще подлинные народные костюмы регионов России. Выставка продлится до 1 августа.Алина Сапрыкина, главный куратор ДПИ, добавила, что посетителей ждут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все желающие. В прошлые годы матрешки, созданные детьми из детских домов и интернатов, при поддержке фонда "Миссия" были проданы на аукционе и уехали в Армению, в Ирландию и дом Анджелины Джоли в США.
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музеи, всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, россия, что посмотреть , куда сходить , благотворительность, стиль жизни, новости культуры, выставки, алина сапрыкина, искусство
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Миссия Матрешки", сообщили в пресс-службе.
В экспозиции можно увидеть деревянных кукол, расписанных воспитанниками 26 детских домов по мотивам костюмов разных народов России, а также Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции и Вьетнама. Каждая матрешка одета в костюм того народа, который представляют авторы.
"Всероссийский музей декоративно-прикладного искусства традиционно показывает народные промыслы. Но этой выставкой мы еще и поддерживаем детские дома", — говорит Елена Титова, директор музея.
"Для нас это возможность рассказать о талантливых ребятах, которым требуется поддержка", — отметила Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда "Миссия", при поддержке которого был организован проект.
Помимо матрешек, на выставке также будут представлены тряпичные куклы в национальных нарядах, а еще подлинные народные костюмы регионов России. Выставка продлится до 1 августа.
Алина Сапрыкина, главный куратор ДПИ, добавила, что посетителей ждут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все желающие.
В прошлые годы матрешки, созданные детьми из детских домов и интернатов, при поддержке фонда "Миссия" были проданы на аукционе и уехали в Армению, в Ирландию и дом Анджелины Джоли в США.