https://ria.ru/20210521/matreshki-1733149587.html

Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ

Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ - РИА Новости, 21.05.2021

Воспитанники детских домов расписали матрешки для выставки в ДПИ

Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Миссия Матрешки", сообщили в пресс-службе. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T07:33

2021-05-21T07:33

2021-05-21T07:33

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Во Всероссийском музее декоративного искусства открылась выставка "Миссия Матрешки", сообщили в пресс-службе. В экспозиции можно увидеть деревянных кукол, расписанных воспитанниками 26 детских домов по мотивам костюмов разных народов России, а также Украины, Белоруссии, Армении, Литвы, Греции и Вьетнама. Каждая матрешка одета в костюм того народа, который представляют авторы. "Для нас это возможность рассказать о талантливых ребятах, которым требуется поддержка", — отметила Маргарита Буряк, директор благотворительного фонда "Миссия", при поддержке которого был организован проект. Помимо матрешек, на выставке также будут представлены тряпичные куклы в национальных нарядах, а еще подлинные народные костюмы регионов России. Выставка продлится до 1 августа.Алина Сапрыкина, главный куратор ДПИ, добавила, что посетителей ждут мастер-классы, в которых смогут поучаствовать все желающие. В прошлые годы матрешки, созданные детьми из детских домов и интернатов, при поддержке фонда "Миссия" были проданы на аукционе и уехали в Армению, в Ирландию и дом Анджелины Джоли в США.

https://ria.ru/20210519/kudryashov-1732714146.html

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