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Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании

Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании - РИА Новости, 21.05.2021

Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в пятницу, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:45

2021-05-21T11:45

2021-05-21T11:45

наука

илон маск

tesla motors

константин циолковский

космос - риа наука

spacex

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в пятницу, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева."У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой - в честь Королева", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".Циолковского Маск назвал удивительным человеком, "подлинно одним из величайших гениев".

https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, константин циолковский, космос - риа наука, spacex