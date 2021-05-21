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Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании
Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании - РИА Новости, 21.05.2021
Маск рассказал о залах имени Циолковского и Королева в своей компании
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в пятницу, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:45
2021-05-21T11:45
2021-05-21T11:45
наука
илон маск
tesla motors
константин циолковский
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск заявил в пятницу, что самые большие конференц-залы в одной из его компаний названы в честь основоположника космонавтики Константина Циолковского и легендарного инженера Сергея Королева."У нас есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса, космических инженеров, один из самых больших как раз назван в честь Циолковского, а другой - в честь Королева", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".Циолковского Маск назвал удивительным человеком, "подлинно одним из величайших гениев".
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илон маск, tesla motors, константин циолковский, космос - риа наука, spacex