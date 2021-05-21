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Наука
https://ria.ru/20210521/mask-1733261152.html
Маск рассказал, о чем хотел бы спросить Гагарина
Маск рассказал, о чем хотел бы спросить Гагарина - РИА Новости, 21.05.2021
Маск рассказал, о чем хотел бы спросить Гагарина
Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", заявил, что считает первого космонавта Юрия... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:29
2021-05-21T12:03
наука
илон маск
космос - риа наука
spacex
юрий гагарин (космонавт)
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", заявил, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком."Я об этом не думал… Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться", - сказал Маск, отвечая на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним."Даже не знаю. Я бы просто его спросил: "Почему?" - добавил изобретатель.В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос: советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток" совершил орбитальный полет длительностью 106 минут.
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илон маск, космос - риа наука, spacex, юрий гагарин (космонавт)

Маск рассказал, о чем хотел бы спросить Гагарина

11:29 21.05.2021 (обновлено: 12:03 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля "Восток-1" перед стартом
Космонавт Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-1 перед стартом - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Основатель американской компании SpaceX Илон Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", заявил, что считает первого космонавта Юрия Гагарина очень храбрым человеком.
"Я об этом не думал… Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Это ведь просто удивительно. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться", - сказал Маск, отвечая на вопрос, что бы сказал Гагарину, если бы встретился с ним.
"Даже не знаю. Я бы просто его спросил: "Почему?" - добавил изобретатель.
В 2021 году отмечается 60-летие полета первого человека в космос: советский космонавт Юрий Гагарин 12 апреля 1961 года на корабле "Восток" совершил орбитальный полет длительностью 106 минут.
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