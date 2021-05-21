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Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего

Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего - РИА Новости, 21.05.2021

Илон Маск пошутил, что он пришелец из будущего

Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне "Новое знание", пошутил, что он инопланетянин и пришелец из... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:09

2021-05-21T11:09

2021-05-21T11:09

илон маск

tesla motors

spacex

москва

владивосток

калининград

технологии

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Американский миллиардер, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая на российском марафоне "Новое знание", пошутил, что он инопланетянин и пришелец из будущего."А разве это не очевидно? Я часто шучу. У меня часто спрашивают, не инопланетянин ли я. Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями", - пошутил Маск, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего и как может доказать это.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

https://ria.ru/20210521/polet-1733253868.html

москва

владивосток

калининград

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илон маск, tesla motors, spacex, москва, владивосток, калининград, технологии