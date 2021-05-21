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Наука
https://ria.ru/20210521/mask-1733255922.html
Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян
Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян - РИА Новости, 21.05.2021
Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян
Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:06
2021-05-21T11:09
наука
илон маск
tesla motors
космос - риа наука
spacex
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел."Насколько мы знаем, (мы - ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания". Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577697564.html
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илон маск, tesla motors, космос - риа наука, spacex

Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян

11:06 21.05.2021 (обновлено: 11:09 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИлон Маск во время выступления в рамках трехдневного просветительского марафона общества "Новое Знание" в Москве
Илон Маск во время выступления в рамках трехдневного просветительского марафона общества Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел.
"Насколько мы знаем, (мы - ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".
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По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания". Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.
"Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания, и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла", - сказал Маск.
Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.
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