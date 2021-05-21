https://ria.ru/20210521/mask-1733255922.html

Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян

Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян - РИА Новости, 21.05.2021

Маск рассказал, что он думает о существовании инопланетян

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:06

2021-05-21T11:06

2021-05-21T11:09

наука

илон маск

tesla motors

космос - риа наука

spacex

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Глава Tesla и SpaceX Илон Маск не исключил существование внеземной жизни, но уточнил, что ее пока никто не видел."Насколько мы знаем, (мы - ред.) единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели ее признаков", - сказал он по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание".По словам Маска, важно развивать взаимодействие человека и искусственного интеллекта, чтобы "расширять границы сознания". Сознание человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.Марафон "Новое знание" стартовал в четверг в Москве, параллельно он пройдет в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа форума охватывает следующие направления: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По данным организаторов, в ходе марафона выступят около 150 спикеров.

https://ria.ru/20200924/kosmonavt-1577697564.html

https://ria.ru/20210521/polet-1733253868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, космос - риа наука, spacex