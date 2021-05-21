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Шоубиз
https://ria.ru/20210521/manizha-1733331075.html
Манижа рассказала, как создавалось "полотно" из лиц женщин России
Манижа рассказала, как создавалось "полотно" из лиц женщин России - РИА Новости, 21.05.2021
Манижа рассказала, как создавалось "полотно" из лиц женщин России
Манижа, которая представляет Россию на Евровидении-2021 и готовится к финалу конкурса в Роттердаме, вышла на связь по видео с пользователями соцсети... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T16:59
2021-05-21T17:04
александра бортич
ида галич
гузель яхина
чулпан хаматова
шоубиз
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
новости культуры
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Манижа, которая представляет Россию на Евровидении-2021 и готовится к финалу конкурса в Роттердаме, вышла на связь по видео с пользователями соцсети "Одноклассники" — зрителями шоу "ОК на связи".Певица рассказала, что чувствовала во время выступления в полуфинале, про свой самый главный лозунг, а также о том, как создавалось "полотно" из лиц женщин России на большом экране во время исполнения ее песни "Russian Woman".— У нас было очень мало времени, чтобы все реализовать. Автором концепции большого экрана был режиссер Ладо Кватания. Вместе с ним мы отбирали героинь.Хотелось, чтобы их было еще больше, но время песни не соответствовало числу всех, кого мы хотели бы показать. У нас собралась совершенно замечательная команда! Наш кастинг-директор Марго помогала находить таких разных, невероятных, действительно настоящих русских женщин.Мы за несколько дней собрали фото героинь в одно "полотно" и отправили на Евровидение, потому что контент туда нужно подавать раньше, чем начинается сам конкурс.Это было испытанием, потому что мы за считанные дни готовили все, что вы сейчас видите на сцене. То количество стресса и то количество слез, что я пролила, радости, переживаний… Я за всю свою жизнь еще столько не испытывала.Там были и известные личности, например, Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и многие другие. Не очень прилично, если я сейчас начну по именам всех называть и кого-то забуду.Мы начинали так: я написала список своих друзей, которых хотела бы увидеть, людей, на которых я равняюсь в видении мира, творчестве, чьи поступки меня вдохновляют, и дальше все расходилось, как круги на воде. Мы смотрели друзей их друзей, а подобное притягивает подобное, и так мы собрали это красивое большое "полотно".
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александра бортич, ида галич, гузель яхина, чулпан хаматова, manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, новости культуры, шоу-бизнес, женщины, роттердам

Манижа рассказала, как создавалось "полотно" из лиц женщин России

16:59 21.05.2021 (обновлено: 17:04 21.05.2021)
 
© Eurovision Song ContestКадр видео выступления певицы Манижа в полуфинале конкурса "Евровидение"
Кадр видео выступления певицы Манижа в полуфинале конкурса Евровидение - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© Eurovision Song Contest
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Манижа, которая представляет Россию на Евровидении-2021 и готовится к финалу конкурса в Роттердаме, вышла на связь по видео с пользователями соцсети "Одноклассники" — зрителями шоу "ОК на связи".
Певица рассказала, что чувствовала во время выступления в полуфинале, про свой самый главный лозунг, а также о том, как создавалось "полотно" из лиц женщин России на большом экране во время исполнения ее песни "Russian Woman".
— У нас было очень мало времени, чтобы все реализовать. Автором концепции большого экрана был режиссер Ладо Кватания. Вместе с ним мы отбирали героинь.
Хотелось, чтобы их было еще больше, но время песни не соответствовало числу всех, кого мы хотели бы показать. У нас собралась совершенно замечательная команда! Наш кастинг-директор Марго помогала находить таких разных, невероятных, действительно настоящих русских женщин.
Мы за несколько дней собрали фото героинь в одно "полотно" и отправили на Евровидение, потому что контент туда нужно подавать раньше, чем начинается сам конкурс.
Это было испытанием, потому что мы за считанные дни готовили все, что вы сейчас видите на сцене. То количество стресса и то количество слез, что я пролила, радости, переживаний… Я за всю свою жизнь еще столько не испытывала.
Там были и известные личности, например, Чулпан Хаматова, Гузель Яхина, Ида Галич, Саша Бортич и многие другие. Не очень прилично, если я сейчас начну по именам всех называть и кого-то забуду.
Мы начинали так: я написала список своих друзей, которых хотела бы увидеть, людей, на которых я равняюсь в видении мира, творчестве, чьи поступки меня вдохновляют, и дальше все расходилось, как круги на воде. Мы смотрели друзей их друзей, а подобное притягивает подобное, и так мы собрали это красивое большое "полотно".
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
02:56Евровидение — 2021
Стало известно, под каким номером Манижа выступит в финале "Евровидения"
 
ШоубизАлександра БортичИда ГаличГузель ЯхинаЧулпан ХаматоваManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияНовости культурыШоу-бизнесженщиныРоттердам
 
 
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