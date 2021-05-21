https://ria.ru/20210521/manizha-1733248949.html

Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении

Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении - РИА Новости, 21.05.2021

Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении

Телеведущая и продюсер Яна Рудковская предсказала представительнице России на "Евровидении" Маниже 5-8 место, такое мнение она высказала в разговоре с РИА... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T10:37

2021-05-21T10:37

2021-05-21T10:37

культура

manizha (манижа сангин)

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новости культуры

яна рудковская

роттердам

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РОТТЕРДАМ, 21 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская предсказала представительнице России на "Евровидении" Маниже 5-8 место, такое мнение она высказала в разговоре с РИА Новости."Я посмотрела всех участников, остались только финалисты. И это как раз тот случай, когда финалисты станут главными претендентами на первую тройку. Там очень сильная француженка с очень сильной песней, очень искренняя, очень настоящая. Там потрясающая модная группа итальянская, девочка играет на гитаре, это что-то невероятное", - рассказала Рудковская.Кроме того, за место на пьедестале почёта, по мнению телеведущей, будет бороться мальтийка.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.

https://ria.ru/20210519/evrovidenie-1732892548.html

роттердам

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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, новости культуры, яна рудковская, роттердам