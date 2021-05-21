Рудковская оценила шансы Манижи на победу в Евровидении
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРепетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021
РОТТЕРДАМ, 21 мая - РИА Новости. Телеведущая и продюсер Яна Рудковская предсказала представительнице России на "Евровидении" Маниже 5-8 место, такое мнение она высказала в разговоре с РИА Новости.
"Я посмотрела всех участников, остались только финалисты. И это как раз тот случай, когда финалисты станут главными претендентами на первую тройку. Там очень сильная француженка с очень сильной песней, очень искренняя, очень настоящая. Там потрясающая модная группа итальянская, девочка играет на гитаре, это что-то невероятное", - рассказала Рудковская.
Кроме того, за место на пьедестале почёта, по мнению телеведущей, будет бороться мальтийка.
"Мне сама Манижа очень нравится, и мне очень понравился её номер. Но мне не нравится песня. А так как конкурс все-таки песни, это мешает Маниже быть в тройке лидеров. Это 5-8 место. Песня на русском языке на европейском конкурсе - я бы так не рисковала", - сказала Рудковская.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа - российская певица родом из Таджикистана - выступает на нем с песней Russian Woman. По результатам первого полуфинала она также вышла в финал.
19 мая, 08:45ШоубизВстала и прошла: Манижа — в финале Евровидения