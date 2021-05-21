https://ria.ru/20210521/manizha-1733236522.html

"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу

"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу - РИА Новости, 21.05.2021

"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу

Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали статью о выступлении представительницы России на Евровидении. Многие из них раскритиковали антироссийский... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T09:17

2021-05-21T09:17

2021-05-21T10:21

культура

manizha (манижа сангин)

евровидение-2021

россия

роттердам

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали статью о выступлении представительницы России на Евровидении. Многие из них раскритиковали антироссийский посыл автора публикации. "Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин все определяет в России. <…> А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры", — отметил один из пользователей сайта."Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо…" — написал другой юзер."Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин. <…> Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?" — возмутился еще один комментатор."Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково", — подытожили читатели.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она вышла в финал.По правилам, количество голосов, набранных участниками на этом этапе, не разглашается, однако клип с выступлением артистки уже стал самым популярным на официальном ютьюб-канале Евровидения — он набрал более шести миллионов просмотров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210415/manizha-1728423009.html

https://ria.ru/20210519/manizha-1732946905.html

россия

роттердам

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам