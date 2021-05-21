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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210521/manizha-1733236522.html
"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу
"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу - РИА Новости, 21.05.2021
"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу
Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали статью о выступлении представительницы России на Евровидении. Многие из них раскритиковали антироссийский... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T09:17
2021-05-21T10:21
культура
manizha (манижа сангин)
евровидение-2021
россия
роттердам
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали статью о выступлении представительницы России на Евровидении. Многие из них раскритиковали антироссийский посыл автора публикации. "Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин все определяет в России. &lt;…&gt; А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры", — отметил один из пользователей сайта."Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо…" — написал другой юзер."Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин. &lt;…&gt; Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?" — возмутился еще один комментатор."Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково", — подытожили читатели.Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она вышла в финал.По правилам, количество голосов, набранных участниками на этом этапе, не разглашается, однако клип с выступлением артистки уже стал самым популярным на официальном ютьюб-канале Евровидения — он набрал более шести миллионов просмотров.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210415/manizha-1728423009.html
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manizha (манижа сангин), евровидение-2021, россия, роттердам

"Разве такое возможно?": немцы вступились за Манижу

09:17 21.05.2021 (обновлено: 10:21 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПевица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни "Евровидение-2021" в Роттердаме
Певица Манижа выступает на репетиции первого полуфинала конкурса песни Евровидение-2021 в Роттердаме - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Spiegel прокомментировали статью о выступлении представительницы России на Евровидении. Многие из них раскритиковали антироссийский посыл автора публикации.
"Разве такое возможно? Если верить журналу Spiegel, Путин все определяет в России. <…> А тут государственный телеканал поддерживает Манижу, и у нее есть как фанаты, так и хейтеры", — отметил один из пользователей сайта.
"Может быть, сегодня вечером меня застукают за тем, что я болею за Россию? Просто какое-то чудо…" — написал другой юзер.
"Она свободна и имеет возможность исполнить на Евровидении песню о притеснении женщин. <…> Кто там говорил, что Путин лично контролирует отбор на Евровидение?" — возмутился еще один комментатор.
"Она выступает на Евровидении совершенно официально. Но и этого достаточно госпоже Хебель, чтобы написать очередную антироссийскую статью. Эта статья, конечно, могла бы стать позитивной: прогрессивная певица получила большинство голосов, значит, не все русские думают одинаково", — подытожили читатели.
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"Стою и понимаю". Manizha вспомнила ощущения при отборе на Евровидение
Международный конкурс Евровидение, отмененный в 2020 году из-за пандемии коронавируса, проходит с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме.
Манижа — российская певица родом из Таджикистана — выступает с песней "Russian Woman". По результатам первого полуфинала она вышла в финал.
По правилам, количество голосов, набранных участниками на этом этапе, не разглашается, однако клип с выступлением артистки уже стал самым популярным на официальном ютьюб-канале Евровидения — он набрал более шести миллионов просмотров.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Репетиция первого полуфинала конкурса Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 19.05.2021
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КультураManizha (Манижа Сангин)Евровидение-2021РоссияРоттердам
 
 
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