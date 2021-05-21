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Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 21.05.2021
Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС нужно интенсивнее развивать сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере транспорта и... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:18
2021-05-21T13:18
евразийский экономический союз
александр лукашенко
китай
в мире
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС нужно интенсивнее развивать сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере транспорта и экспорта."При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость", - заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.По его словам, страны ЕАЭС слишком медленно движутся, и нужно определить конкретные проекты."На нынешнем этапе диалога с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль", - продолжил Лукашенко.
https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733277771.html
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евразийский экономический союз, александр лукашенко, китай, в мире

Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем

13:18 21.05.2021
 
© БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© БелТА
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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС нужно интенсивнее развивать сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере транспорта и экспорта.
"При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость", - заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным во Дворце Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
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Лукашенко призвал обеспечить свободное передвижение граждан в ЕАЭС
По его словам, страны ЕАЭС слишком медленно движутся, и нужно определить конкретные проекты.
"На нынешнем этапе диалога с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль", - продолжил Лукашенко.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
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ЕП принял резолюцию о заморозке инвестиционного соглашения с Китаем
 
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