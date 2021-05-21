https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733284453.html

Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем

Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем - РИА Новости, 21.05.2021

Лукашенко призвал страны ЕАЭС развивать сотрудничество с Китаем

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС нужно интенсивнее развивать сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере транспорта и... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:18

2021-05-21T13:18

2021-05-21T13:18

евразийский экономический союз

александр лукашенко

китай

в мире

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МИНСК, 21 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что странам ЕАЭС нужно интенсивнее развивать сотрудничество с Китаем, в том числе в сфере транспорта и экспорта."При всей сложности международной политической обстановки необходимо продолжить работу по позиционированию союза как одного из центров формирования интеграционного контура большого евразийского партнерства, в том числе путем сопряжения с китайской инициативой "Один пояс, один путь". Призываю активизировать работу в данном направлении, переводить ее в практическую плоскость", - заявил Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.По его словам, страны ЕАЭС слишком медленно движутся, и нужно определить конкретные проекты."На нынешнем этапе диалога с китайскими партнерами целесообразно сосредоточиться на вопросах формирования цифровых транспортных коридоров. Надо также содействовать экспорту нашей продукции в КНР. В отношении продовольствия необходимо оптимизировать ветеринарный, санитарный и фитосанитарный контроль", - продолжил Лукашенко.

https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733277771.html

https://ria.ru/20210520/rezolyutsiya-1733179694.html

китай

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евразийский экономический союз, александр лукашенко, китай, в мире