https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733263637.html
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию - РИА Новости, 21.05.2021
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:38
2021-05-21T11:38
2021-05-21T12:22
владимир путин
сочи
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:234:2047:1385_1920x0_80_0_0_61c181fb75f6d83a29d8551693b2b833.jpg
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер могут встретиться в конце мая в Сочи."Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, ожидается ли приезд Лукашенко.
https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html
сочи
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729782959_0:166:1657:1409_1920x0_80_0_0_34c591a9da83f26b48ecd6cd3af6bfe8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, сочи, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире