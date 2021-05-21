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Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию - РИА Новости, 21.05.2021
Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию
Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T11:38
2021-05-21T12:22
владимир путин
сочи
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер могут встретиться в конце мая в Сочи."Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, ожидается ли приезд Лукашенко.
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владимир путин, сочи, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

11:38 21.05.2021 (обновлено: 12:22 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер могут встретиться в конце мая в Сочи.
"Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, ожидается ли приезд Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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Белоруссия и Россия ответят, если им бросят вызов, заявил Лукашенко
 
Владимир ПутинСочиРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковВ мире
 
 
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