https://ria.ru/20210521/lukashenko-1733263637.html

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию - РИА Новости, 21.05.2021

Песков заявил о подготовке визита Лукашенко в Россию

Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T11:38

2021-05-21T11:38

2021-05-21T12:22

владимир путин

сочи

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию готовится, дату и место объявят, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин и белорусский лидер могут встретиться в конце мая в Сочи."Готовится визит Лукашенко, да. Дату и место мы объявим", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, ожидается ли приезд Лукашенко.

https://ria.ru/20210513/lukashenko-1732104127.html

сочи

россия

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владимир путин, сочи, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире