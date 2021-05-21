https://ria.ru/20210521/lavrov-1733281339.html

Лавров поспорил с Маском о работе переводчика

Лавров поспорил с Маском о работе переводчика - РИА Новости, 21.05.2021

Лавров поспорил с Маском о работе переводчика

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T13:09

2021-05-21T13:09

2021-05-21T13:09

илон маск

tesla motors

сергей лавров

spacex

шри-ланка

ссср

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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с основателем американской компании SpaceX и Tesla Илоном Маском, что переводчиков когда-нибудь заменит искусственный интеллект.В пятницу Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", сказал, что живых переводчиков в скором будущем сможет заменить искусственный интеллект."Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество", - сказал Лавров на марафоне."Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал Лавров под аплодисменты и смех зала.Министр подчеркнул, что "переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать"."Даже интонация - можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль. Но на все случаи жизни советов нет", - заключил министр.Лавров владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 год.

https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html

https://ria.ru/20210519/lavrov-1732937642.html

шри-ланка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, tesla motors, сергей лавров, spacex, шри-ланка, ссср, в мире