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Лавров поспорил с Маском о работе переводчика
Лавров поспорил с Маском о работе переводчика - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров поспорил с Маском о работе переводчика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:09
2021-05-21T13:09
илон маск
tesla motors
сергей лавров
spacex
шри-ланка
ссср
в мире
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с основателем американской компании SpaceX и Tesla Илоном Маском, что переводчиков когда-нибудь заменит искусственный интеллект.В пятницу Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", сказал, что живых переводчиков в скором будущем сможет заменить искусственный интеллект."Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество", - сказал Лавров на марафоне."Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал Лавров под аплодисменты и смех зала.Министр подчеркнул, что "переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать"."Даже интонация - можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль. Но на все случаи жизни советов нет", - заключил министр.Лавров владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 год.
https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html
https://ria.ru/20210519/lavrov-1732937642.html
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илон маск, tesla motors, сергей лавров, spacex, шри-ланка, ссср, в мире

Лавров поспорил с Маском о работе переводчика

13:09 21.05.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с основателем американской компании SpaceX и Tesla Илоном Маском, что переводчиков когда-нибудь заменит искусственный интеллект.
В пятницу Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", сказал, что живых переводчиков в скором будущем сможет заменить искусственный интеллект.
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"Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество", - сказал Лавров на марафоне.
"Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал Лавров под аплодисменты и смех зала.
Министр подчеркнул, что "переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать".
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"Даже интонация - можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль. Но на все случаи жизни советов нет", - заключил министр.
Лавров владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 год.
 
Илон МаскTesla motorsСергей ЛавровSpaceXШри-ЛанкаСССРВ мире
 
 
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