https://ria.ru/20210521/lavrov-1733281339.html
Лавров поспорил с Маском о работе переводчика
Лавров поспорил с Маском о работе переводчика - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров поспорил с Маском о работе переводчика
Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с... РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T13:09
2021-05-21T13:09
2021-05-21T13:09
илон маск
tesla motors
сергей лавров
spacex
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ссср
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МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке, и не согласился с основателем американской компании SpaceX и Tesla Илоном Маском, что переводчиков когда-нибудь заменит искусственный интеллект.В пятницу Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", сказал, что живых переводчиков в скором будущем сможет заменить искусственный интеллект."Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество", - сказал Лавров на марафоне."Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал Лавров под аплодисменты и смех зала.Министр подчеркнул, что "переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать"."Даже интонация - можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль. Но на все случаи жизни советов нет", - заключил министр.Лавров владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 год.
https://ria.ru/20210521/diplomat-1733280416.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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илон маск, tesla motors, сергей лавров, spacex, шри-ланка, ссср, в мире
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
рассказал, какой навык приобрел, работая в начале своей карьеры переводчиком на Шри-Ланке
, и не согласился с основателем американской компании SpaceX
и Tesla Илоном Маском
, что переводчиков когда-нибудь заменит искусственный интеллект.
В пятницу Маск, выступая по видеосвязи на российском марафоне "Новое знание", сказал, что живых переводчиков в скором будущем сможет заменить искусственный интеллект.
"Я думаю до этого не дойдет. Машина в принципе не может заменить человека в творческих делах. А дипломатия, переводы - это все-таки творчество", - сказал Лавров на марафоне.
"Я начинал переводчиком между прочим, на Шри-Ланке четыре года работал, был переводчиком у посла. Кстати, там я научился переводить, не прекращая питаться. Потому что много мероприятий были, когда на обед, на ужин посол приглашал своих коллег. А я что? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий. Надеюсь, это было не очень нескромно", - рассказал Лавров под аплодисменты и смех зала.
Министр подчеркнул, что "переводчик может, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, и некоторые огрехи выступающего сглаживать".
"Даже интонация - можно агрессивно переводить, а можно, особенно если переводишь своего руководителя, который начинает немножко нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, тоже может сыграть какую-то роль. Но на все случаи жизни советов нет", - заключил министр.
Лавров владеет английским, французским и сингальским языком, который наряду с тамильским является одним из двух официальных языков Шри-Ланки. Свою дипломатическую карьеру начал в посольстве СССР
в Республике Шри-Ланка, где проработал с 1972 по 1976 год.