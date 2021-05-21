https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html

Лавров назвал условие дружбы с Западом

Лавров назвал условие дружбы с Западом - РИА Новости, 21.05.2021

Лавров назвал условие дружбы с Западом

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T12:03

2021-05-21T12:03

2021-05-21T18:05

россия

сергей лавров

политика

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МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами."Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", — сказал он во время выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".Министр добавил, что при этом Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина."Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене", — уточнил Лавров.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимным высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.

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https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html

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россия, сергей лавров, политика