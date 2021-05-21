Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210521/lavrov-1733269214.html
Лавров назвал условие дружбы с Западом
Лавров назвал условие дружбы с Западом - РИА Новости, 21.05.2021
Лавров назвал условие дружбы с Западом
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами. РИА Новости, 21.05.2021
2021-05-21T12:03
2021-05-21T18:05
россия
сергей лавров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169476_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d923674026c2cfdec89832d38ae91e1.jpg
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами."Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", — сказал он во время выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".Министр добавил, что при этом Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина."Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене", — уточнил Лавров.Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимным высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
https://ria.ru/20210501/sderzhivanie-1730832759.html
https://ria.ru/20210520/ssha-1733033427.html
https://ria.ru/20210420/medved-1729102540.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733169476_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_5f88b3bf79302787340a4af94ee3d21f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей лавров, политика

Лавров назвал условие дружбы с Западом

12:03 21.05.2021 (обновлено: 18:05 21.05.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров назвал условие, на котором Москва намерена строить отношения с западными странами.
"Мы готовы с Западом дружить, но подчеркну: только с чувством собственного достоинства, которое мы унаследовали за столетия, тысячелетия существования нашей страны от наших предков. Благополучие наших граждан — это главная цель внешней политики", — сказал он во время выступления перед участниками просветительского марафона "Новое знание".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 14:20
Захарова обвинила Запад в спланированном сдерживании России
Министр добавил, что при этом Россия не может развивать отношения, игнорируя свою историю и традиции, которые имеют ценность для каждого россиянина.
"Мы всегда держались на национальной гордости, это очень важная черта, далеко не у всех наций она присутствует, и на нашем патриотизме, включая защиту справедливости и готовность помочь слабым. Это величайшие человеческие качества, и если в обычной жизни, в быту мы ими восхищаемся, то, несомненно, они должны проявляться в нашей позиции на международной арене", — уточнил Лавров.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 20.05.2021
Вчера, 08:00
"Поток" — на потом. На встрече с Путиным Байдену нужна Германия
Отношения России и Запада ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля. Также произошло несколько дипломатических скандалов, которые обернулись взаимным высылками сотрудников представительств. Послы России и США вернулись в Москву и Вашингтон для консультаций.
На этой неделе глава МИД России встретился со своим американским коллегой Энтони Блинкеном на полях министерской сессии Арктического совета в Рейкьявике. Стороны выразили готовность развивать отношения. Представители двух государств подготовят предложения президентам для встречи, в том числе по вопросам стратегической стабильности.
Люди на Садовническом мосту Водоотводного канала Москвы - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
20 апреля, 14:23
Global Times: Запад не может смириться с существованием России
 
РоссияСергей ЛавровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:34США сняли ограничения на дальность полета южнокорейских ракет
02:21На Украине заявили о циничном отношении Европы к обидам Зеленского
02:19В Перу разбился полицейский вертолет
02:17Юрист рассказал дачникам о запрете на петрушку
02:11Байден прокомментировал слова Обамы об НЛО
02:11Россиянам назвали главное правило должника
01:43Посольство отвергло обвинения Колумбии в разжигании насилия со стороны РФ
01:39Байден назвал условия встречи с Ким Чен Ыном
01:31Байден назвал "единственное" решение ближневосточной проблемы
01:16Эксперт рассказал, как вас могут выследить через сайт знакомств
01:15Названа опасность горячего душа
01:12При пожаре в частном доме в Удмуртии погибли шесть человек
00:48Стоимость биткоина опустилась до 34,4 тысячи долларов
00:45Блинкен пообещал Аббасу гумпомощь для сектора Газа
00:12Космонавты, которые сыграют на МКС в фильме "Вызов", прочли сценарий
00:08В Роттердаме пройдет финал "Евровидения"
23:56Производство "Боржоми" в Грузии не работает четвертый день
23:55Захарова рассказала о теме Украины в диалоге с США
23:46Индия попросила соцсети удалить контент об индийском штамме коронавируса
23:27СМИ сообщили о самоубийстве главаря "Боко Харам"*
Лента новостейМолния