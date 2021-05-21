https://ria.ru/20210521/latviya-1733300122.html

В Латвии отказались премировать призеров олимпиады по русскому языку

В Латвии отказались премировать призеров олимпиады по русскому языку - РИА Новости, 21.05.2021

В Латвии отказались премировать призеров олимпиады по русскому языку

В латвийском Даугавпилсе городская дума решила не награждать денежной премией 11 местных школьников, которые в прошлом году заняли призовые места на... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T14:20

2021-05-21T14:20

2021-05-21T16:25

русский союз латвии

даугавпилс

санкт-петербургский государственный университет

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/102475/24/1024752478_0:197:2942:1852_1920x0_80_0_0_260cca3b90f4930b168fd18a59419631.jpg

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. В латвийском Даугавпилсе городская дума решила не награждать денежной премией 11 местных школьников, которые в прошлом году заняли призовые места на международной олимпиаде по русскому языку, организованной Санкт-Петербургским государственным университетом, сообщает в пятницу портал gorod.lv.Причиной отказа, по данным издания, стало то, что школьники участвовали в олимпиаде самостоятельно. Дума Даугавпилса, указывается в сообщении, поддерживает денежными вознаграждениями школьников-призеров за победу в городских, государственных и международных олимпиадах, а также в научных конференциях, конкурсах и дебатах, организованных при сотрудничестве с Министерством образования и науки Латвии.Как пишет издание, в прошлом учебном году 11 даугавпилсских школьников при поддержке своих педагогов по русскому языку приняли участие в международной онлайн-олимпиаде по русскому языку, которую организовал Санкт-Петербургский государственный университет при поддержке Министерства образования России. Всего в данной олимпиаде приняли участие 3199 школьников из 98 стран, 11 школьникам из Даугавпилса удалось занять первые, вторые и третьи места.Однако, вчера, пишет портал, на состоявшемся заседании финансового комитета эти школьники не были включены в проект решения думы для получения денежного вознаграждения (за первое место — 80 евро, за второе — 70 евро и за третье место — 55 евро). "Отказ выплатить школьникам предусмотренные думой денежные вознаграждения согласовал курирующий сферу образования вице-мэр Янис Дукшинский (Латгальская партия), который, по сути, утвердил позицию управления образования о том, что школьники на данную олимпиаду не были заявлены от имени Министерства образования и науки в лице министра Илги Шуплинской", — сообщает портал.Как отмечает gorod.lv, на финансовом комитете думы разгорелись горячие дебаты именно по поводу невключения 11 школьников — призеров международной олимпиады в Санкт-Петербурге в список достойных поощрения. По утверждению специалистов юридического департамента думы, данным школьникам полагается денежное вознаграждение, а по утверждению управления образования — нет. Единогласным голосованием членов финансового комитета проект решения был направлен на доработку, чтобы до заседания думы, которое состоится на следующей неделе, уточнить все обстоятельства о возможности награждения школьников.На сложившуюся ситуацию отреагировала партия "Русский союз Латвии" и пообещала из своих средств выплатить школьникам денежное вознаграждение. "Мы убеждены, что дети не должны страдать от несостоятельности бюрократического аппарата и политических игр! Поэтому партия "Русский союз Латвии" приняла решение из своих средств оплатить положенную детям награду, и это мы сделаем в ближайшие дни", — говорится в сообщении на странице партии в Facebook.

https://ria.ru/20210430/latviya-1730715506.html

https://ria.ru/20210513/putin-1732159088.html

даугавпилс

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский союз латвии, даугавпилс, санкт-петербургский государственный университет, латвия, в мире